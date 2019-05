Her er rigtige valgløfter velkomne i det åbne land

Lige over for indkørslen til parkeringspladsen ved Tibirke Kirke og på sin mark, der går ned til Holløse Bredding, har han placeret et stort to fløjet skilt med et klart budskab: Klimaet er vores valg.

- Da jeg ønsker, at så mange politikere og politiske partier som muligt vil arbejde for klimaet, tilbyder jeg at alle partier og kandidater med et klimapolitisk budskab gerne må stille plakater og bannere op på marken. Der er dog den betingelse, at de skal forpligtige sig til at stemme for alle klimapolitiske forslag, som med deres stemme kan opnå flertal i Folketinget. Det nytter altså ikke, at kandidaterne her før valget siger, at de går ind for et bedre klima, og at de så senere vil følge en partidisciplin og stemme mod et klimapolitisk tiltag. Man skal være villig til at bryde partidisciplinen. Hvis man kan love det, er man her op til valget velkommen med sine budskaber i det åbne land, siger Søren Grene.