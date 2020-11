Her er kommunens nye administrationshus

Se billedserie Bygningen får forskellige højder, og facaden bliver bygget i glas og aluminium.

Gribskov - 27. november 2020 kl. 19:34 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

I slutningen af 2022 får mindst 220 kommunale medarbejdere en ny vej til arbejde: Da står Gribskovs nye administrations- og sundhedsfaglige hus nemlig klar i Østergade i Helsinge.

Kommunen har nu valgt, hvem der skal bygge det nye hus, og valget er faldet på totalentreprenøren Hoffmann. Arkitekterne bliver Vilhelm Lauritzen.

Fredag kunne en tilfreds plandirektør Niels Tørsløv underskrive kontrakten omkring byggeriet, og samtidig viste kommunen og firmaet, hvordan huset kommer til at se ud.

- Vi samler nu fire forskellige matrikler i tre forskellige byer på ét sted. Det betyder, at vi kommer til at spare cirka fire millioner kroner om året på for eksempel løbende bygningsdrift, som vi i stedet kan bruge på velfærd, siger Niels Tørsløv.

Tre firmaer var med i det endelige opløb om at bygge huset.

- Vi har blandt andet valgt Hoffmann, fordi de bedst forstod, hvad vi ønskede. De bygger kun det, der er behov for, nemlig et godt hus uden at bruge for mange penge, siger centerchef Søren Korsholm.

Huset kommer til at føje sig ind i landskabet på en grund, hvor der er syv meters højdeforskel.

- Det er et hus, som kommer til at afsætte små fodaftryk - et byggeri, som synes let, og som samtidig sikrer et kig mod Høbjerg Hegn. Det får forskellige højder, og for eksempel vil den højeste bygning syne en etage lavere, når man ser den fra Høbjerg-siden, siger Søren Korsholm.

- Et stykke arkitektur

- Vi får et stykke flot arkitektur i Helsinge, tilføjer plandirektør Niels Tørsløv, mens kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen forklarer, at bygningen bliver meget imødekommende over for borgerne.

Mange borgere får nemlig deres gang i huset, som får et stort borgertorv som en central del.

Embedsfolkene har også lagt vægt på, at huset bliver klimavenligt. Det bliver bygget, så det energimæssigt kommer i kategorien 'guld', som er den næsthøjeste kategorisering.

Facaden er glas og aluminium i forskellige jordfarver. Byggeriet skal nu detailplanlægges, og entreprenøren venter så, at byggeriet kan gå i gang efter sommerferien 2021. Indflytning bliver efter planen i december 2022.

Modulært opbygget

Disse centre flytter ind i det nye hus: Center for sociale indsatser, center for sundhed og omsorg, PPR og tandplejen fra center for dagtilbud og skoler og hele center for job og unge. Desuden flytter genoptræningscentret ind.

Huset er modulært opbygget, og det kan for eksempel udvides mod Østergade, hvis det bliver politisk besluttet, at huset skal være et egentligt rådhus på et senere tidspunkt. Men foreløbig bliver borgmesterkontoret på det eksisterende rådhus. Det samme gør de fleste af de kommunale funktioner, som er i bygningen i dag.

Entreprisesummen for det kommende hus er 92 mio. kr. plus 27,5 mio. kr. for genoptræningscentret. Byggeriet bliver på omkring 7.700 etagemeter.