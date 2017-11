Her er de nye udvalg og formænd m/k

Overskriften på de forskellige udvalg i det nye byråd er ændret i forhold til de foreliggende. Det gælder for eksempel Teknisk udvalg og Plan- og miljøudvalget, hvis områder nu ligger under udvalget Udvikling, By og Land og udvalget Miljø og Klima. Kultur og idrætsudvalget hedder nu Kultur- og oplevelsesøkonomi (Idrætten sorterer under Børn og Fritid), mens Social og Sundhedsudvalget er blevet op delt i et Forebyggelse og et Ældreudvalg.