Her er de hårdt ramt af restriktioner: Reglerne er helt tossede

Gribskov - 13. juli 2021 kl. 15:20 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

- Det kæmpestore politiske flertal, der har lavet genåbningsplanen - samtlige af dem har sovet i timen.

Så klar er udmeldingen fra René Richardt, indehaver af Græsted Revyen og Græsted Kro.

Han føler nemlig, at steder som hans er blevet glemt og klemt i den genåbningsplan, alle Folketingets partier pånær Nye Borgerlige indgik før sommerferien.

Som et »kulturelt arrangement« må han nemlig kun spille revy for 80 gæster ad gangen - selv om han egentlig må have 150 til spisning i samme lokale inden da.

- Det lader til, at man har truffet nogle beslutninger uden helt at have tænkt dem igennem, konstaterer René Richardt.

Underskud hver dag Egentlig er René Richardt glad. Han er taknemmelig for, at han overhovedet har fået muligheden for at opføre årets revy.

Sidste år blev Græsted Revyen aflyst for første gang siden premiereåret i 1993.

- Vi kan jo ikke tillade os ikke at have armene over hovedet, siger René Richardt, inden han dog tilføjer et ganske stort men.

For selv om revyen spiller for udsolgte huse, og René Richardt af den årsag foreløbig har planlagt ti ekstraforestillinger i oktober, er det ikke en guldgrube - tværtimod.

- Som værtspar på Græsted Kro er det jo trist at vide, at vi har 'fuld' sal, men stadig har underskud, når aftenen er omme, siger han og fortsætter:

- Vi kunne i realiteten godt sidde de 80 mennesker mere, vi har plads til, for vi afviser så mange allerede.

Kroejeren peger blandt andet på, at han foruden den »halvtomme« sal også har måttet hyre ekstra personale ind, der blandt andet skal stå for at tjekke coronapas ved indgangen.

Og så er det desuden svært at fylde restaurantens 150 pladser, når halvdelen må gå, når der skal spilles revy senere på aftenen.

- Det kan man jo ikke rigtigt byde sine gæster, siger René Richardt.

Stop blødningen nu - Som det ser ud nu, så skal vi køre måneder endnu med en halvering af antallet af billetter, og det synes jeg jo er helt tosset. Især når man kan se, at folk nærmest sidder på skødet af hinanden alle andre steder, siger René Richardt, der blandt andet peger på de fodboldfester, der fandt sted landet over, mens EM-festen var på sit højeste.

Han ser gerne, at folketingspolitikerne kommer ud af busken - med det samme.

- Vi andre har jo holdt møder på Skype og Teams i halvandet år nu, så det må de også kunne. Jeg tænker godt, de kan blive enige om, at der er noget galt, og at de kan få embedsmændene til at se på det, siger René Richardt og fortsætter:

- Jeg respekterer, at vi skal passe på hinanden, men det her er altså tosset.

Det bliver ikke bedre af, at Græsted Revyen ikke ved, om man er berettiget til kommende hjælpepakker på kulturområdet.

- Det er udfordringen med, at vi også driver kro med spisning, siger René Richardt.

Stjerneregn over revyen Årets revyforestilling - med titlen »Et plaster på såret« - har høstet store roser, blandt andet i nærværende avis og i Jyllands-Posten, der begge har uddelt fem stjerner til revyen.

- Bare vi kunne have nydt det i fulde drag - for det kan man jo alle andre steder, siger René Richardt.

Revyanmelder Knud Cornelius bemærkede i Frederiksborg Amts Avis blandt andet, at makkerparret Batz og Richardt arbejder med det sceniske makkerpar i stil med ikoniske par som Ryg/Kaas, Passer/Petersen mfl.

- Jubelen vil ingen ende tage, som Otto Leisner vist sagde. »Vi kalder det revy,« siger René Richardt beskedent, men sommerfornøjelsen er hjemme selv i en besværlig tid, og materialet forvaltes så godt, at der må fem stjerner til, også for tempoet, præcisionen og genbruget af Vibe Pock Steens fikse og nydelige scenografi, skrev Knud Cornelius.

