Her åbner lyn-testcenter

Falck åbner et corona-testcenter på torsdag i Helsinge Hallerne med lang åbningstid. Her vil der være tre testlinjer, åbent mandag til fredag fra klokken 9 til 20, ligesom der også vil være åbent i weekenderne. Det glæder borgmester Anders Gerner Frost:

- Vi skaber nu i samarbejde med Falck en mulighed for, at vores borgere i Gribskov kan blive testet hurtigt og endda i kommunen. Hele landet står i en meget alvorlig situation , hvor smitteopsporing er en vigtig del af nedbringelse af smittetallet. Derfor er det naturligvis glædeligt, at vi nu - sammen med Falck - skaber denne mulighed her i Gribskov. Testen egner sig til alle, som gerne vil lade sig screene for at vide, om de uforvarende er smittet med corona, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.