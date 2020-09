Henrik og Hilde vil skabe liv i H2O-bygningerne

- Det gik simpelthen så strygende, at vi har bygget ud fire gange nu og har 200 opbevaringsrum. Der var åbenbart et udækket marked, som vi ikke troede var så stort, og så har vi lagt os i et attraktivt prisniveau.

- Som har en relation til Gilleleje, for eksempel et sommerhus. Det koster måske det halve og er nemmere at komme til, siger Henrik Holm, der fortæller, at de stigende kvadratmeterpriser er med til at forårsage, at markedet for opvaringsrum er i vækst.