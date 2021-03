Artiklen: 'Helvede i Nord' løbes over to dage i påsken

Hvordan afholder man et motionsløb som 'Helvede i Nord' for mere end 1.000 deltagere, når restriktionerne angiver max 10 personer sammen.

Svaret er, at det gør man ikke. I stedet opmærker man ruterne og inviterer deltagerne til at løbe turen på det tidspunkt, som de selv bestemmer.

Det betyder, at der i år er to ruter på 21 og 12 kilometer, som opmærkes skærtorsdag morgen og nedtages igen anden påskedag om eftermiddagen.

Må ikke samle så mange

Men hverken i 2020 eller i år er det tilladt at forsamle de langt over 1.000 deltagere, der normalt kommer for at løbe sammen.