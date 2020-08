Se billedserie Rigmor Westh Baagøe fortæller her gæsterne ved indvielsen om det ny vineri. Foto: Lars Christiansen. Foto: Lars Christiansen

Helt tæt på vinproduktion i Annisse

Gribskov - 15. august 2020 kl. 08:25 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gammel kostald på Garbolund Vingård i Annisse har nu fået en ganske anden funktion. Stalden er bygget helt om og der står store tanke, der skal bruges til produktion af naturvin. Garbolund Natur-og besøgsvineri har bestået sin prøve gennem det seneste år, hvor der er blevet presset druer, omhældt tanke og tappet flasker med succes, og nu vil ejerne af Garbolund, Jette Haugaard samt Bertel og Rigmor Baagøe gerne vise stedet frem for offentligheden. Det blev markeret fredag, hvor borgmester Anders Gerner Frost indviede stedet, ligesom Peter Plant fra LAG Halsnæs-Gribskov, der har støttet projektet, var til stede.

- Sidste sommer byggede vi stalden om til et helt nyt vineri. Det er lavet med respekt for detaljerne på den gamle gård, og vi synes selv, det er blevet smukt og dejligt at være i. Vi har fået 190.000 kroner i støtte fra LAG Halsnæs-Gribskov til at lave dette vineri, fortæller Bertel Baagøe.

- Så det var med glæde, at vi fredag kunne åbne vineriet med borgmesteren og Peter Plant til stede, siger han.

Med gode rammer for vinproduktionen er det oplagt at vise stedet frem for andre, supplerer Rigmor Westh Baagøe.

- Vi vil gerne formidle til gæster, hvad naturvinsproduktion er. Det kan vi bedst gøre på gården med udgangspunkt i produktionslokalet i vineriet. Vi har mulighed for at skabe en platform, hvor vi kan fortælle om processen. HVad vil det sige at lave naturvin. Mange mennesker ved ikke, hvad det indebære. Det er blandt andet nogle beslutninger om at være mere omhyggelig i nogle processer og mere overladt til naturen i forhold til, at vi ikke har mulighed for at bruge tilsætningsstoffer, siger Rigmor Westh Baagøe.

Gården inviterer til vinbar resten af sommeren - hver lørdag i august måned, hvor man også kan høre om vinproduktionen. Derudover vil der løbende være arrangementer henover efteråret.