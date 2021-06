Café Jorden Rundt er blevet til et sommerhus. Foto: Thomas Muus

Helt særligt sommerhus nomineret til pris

Gribskov - 27. juni 2021 kl. 09:46 Kontakt redaktionen

En café, der er blevet flyttet og omdannet til sommerhus. Det er en af de seks vidt forskellige bygninger, som er nomineret til Renoverprisen 2021.

Sommerhuset "Café Jorden Rundt" ligger i Dronningmølle, og er sammen med de øvrige projekter blevet udvalget blandt 128 renoveringsprojekter fra hele Danmark.

Herefter blev feltet skåret ind til 18 favoritter, og nu er nomineringsudvalget endelig klar til at løfte sløret for de seks bedste projekter, der kan vinde titlen som Danmarks bedste renovering og en check på 100.000 kr.

Lavet som samlesæt Caféen, der nu er blevet et sommerhus, er tegnet af arkitekten Kim Utzon i 2001 som et samlesæt i moduler.

Selv om den runde bygning er helt sin egen, er renoveringen et eksempel på, hvordan man fra begyndelsen kan give bygninger lange levetider ved at arbejde med moduler, der kan skilles ad og genbruges et andet sted, lyder det fra sekretariatet for Renoverprisen.

Den runde café lå i København, men blev afmonteret og samlede støv på en lagerhal, indtil en af de håndværkere, der havde været med til at afmontere den, fik en lys idé.

Bygningen blev sat på auktion, og her lykkedes det en privat bygherre at købe de adskilte moduler og med hjælp fra de samme håndværkere at få dem genrejst.

Samlingen var let, for modulernes enkeltdele havde en tydelig nummerering. Rækkefølgen på modulerne blev ændret en smule, og enkelte materialer måtte udskiftes, fordi de var udtjente, men det meste overlevede både opholdet i hallen og transporten.

Bygningen er genopført på et nyt skruefundament frem for et af beton.

Det betyder, at den griber mere nænsomt ind i terræn og beplantning og nærmest svæver ud over skrænten mod kysten.

De seks øvrige nominerede er: Jørgensens Hotel, Horsens, Maltfabrikken, Ebeltoft, Regina, Aarhus, Pilotprojekt Blok 4, Gellerup, Aarhus, og Ørsteds Haver, Frederiksberg.

Forbilledlig renovering Formanden for nomineringsudvalget, Karen Mosbech, glæder sig over forskelligheden og kvaliteten i de nominerede projekter:

- De seks nominerede projekter har en stor spændvidde, hvor vi både har et par historiske vartegn, kulturbyggeri, kreativt renoverede boligkomplekser og et skarpt skåret sommerhus," siger hun og fortsætter:

- Renoverprisens formål er at vise eksempler på forbilledlig renovering, som kan inspirere andre, og det gør alle de nominerede projekter på hver deres måde. Det er bygninger med noget på hjerte udført i høj kvalitet, som er med til at vise, hvad man kan opnå med renovering. Jeg glæder mig meget til at se, hvem der ender med at vinde prisen.

Prisen uddeles til september. can