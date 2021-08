Helsinges første fotograf emigrerede til New York

Se billedserie Elise Brandt (1891-1978) fotograferet af A. Koch i New York i 1907 Foto: Camilla Nissen

Gribskov - 03. august 2021 kl. 04:10 Af Jerzy Miskowiak, forfatter, dr.med. Kontakt redaktionen

På Liberty Island ved indsejlingen til New York står den 93 m høje Frihedsgudinde, som vi alle kender. Hun har siden 1886 hilst newyorkere, immigranter og turister velkommen, og hun symboliserer den amerikanske frihed. I Danmark har vi også sådan et symbol, nemlig Moder Danmark, som blev malet i 1851 af guldaldermaleren Elisabeth Jerichau-Baumann.

Ligesom Frihedsgudinden blev Moder Danmark straks et folkekært symbol. Her kommer en lille historie, som forener de to symboler netop i New York, men som begynder i Helsinge.

Fotograf i Helsinge

Olaf Brandt, født i 1858, var fra 1895 til 1901 Helsinges første fotograf med adressen Tårnvej 4. Han kom fra en tilsvarende stilling i Korsør. Folketællingen fra 1901 fortæller, at Olaf emigrerede til USA, men på adressen nævnes hans kone, Henriette, og deres tre børn: Henny, Elise og Kaj. Olaf skulle nok rekognoscere, om drømmen om Amerika kunne holde. Men det vender vi tilbage til.

I Helsinge fotograferede Olaf Brandt flittigt både folk og byen. "Helsingebogen", en gammel helsingeborgers erindringer fortalt af kommunesekretær N. Nielsen og udgivet af Helsinge Borgerforening i 1945, var fuld af fotografier af Olaf Brandt. Hans kone Henriette var musiklærer og underviste Helsinges borgerbørn i klaverspil.

Rejsen til Amerika

Familiens indkomst i Helsinge har sikkert været utilstrækkelig, så Olaf tænkte, at Amerika nok havde mere at byde på. Det var de store udvandringsår. Desuden var Olafs bror overmaskinmester på en USA-damper, så rejsen blev ikke dyr. Olaf Brandt rejste først derover alene for at finde job og bolig. Det lykkedes for ham i løbet af et par år. Han blev ansat i en høj stilling på det dengang splinternye Folkebibliotek, New York Public Library. I 1903 fulgte resten af familien så efter.

Konfirmationsgaven

Olaf og Henriettes datter, den 16-årige Elise, blev i 1907 fotograferet af en fornem fotograf på Third Avenue i New York (se foto). Det fremgår af notatet på rammen, at det skete på "Elections day" i 1907. I New York var valgdag en helligdag, så Elise mødte op hos fotografen i fint tøj.

Elise blev samme år konfirmeret. Blandt Elises konfirmationsgaver var et tretårnet ske og gaffel-sæt med "Moder Danmark" - motivet. Nogen hjemme i Danmark må have sendt det helt til USA for at minde Elise om hendes fædreland (se foto)! Sættet er udført i art deco stil hos sølvsmeden "Christensen & Søn" fra København. Relieffet viser motivet "Moder Danmark", en allegori af landet, skabt i 1851 af den polsk-danske guldaldermaler Elisabeth Jerichau-Baumann. Maleriet (foto) blev straks højt elsket af mange danskere, og det er blevet et ofte anvendt symbol på Danmark. 1850 vandt de danske tropper en sejr ved Isted, det største slag i Danmarkshistorien. Det vakte begejstring i hele landet. I sejrsrusen malede Jerichau-Baumann dette berømte maleri, i folkemunde kaldt Moder Danmark - en varm hyldest til hendes nye fædreland. Maleriet fremstiller Danmark som en krigsgudinde - en valkyrie - der fremfører Dannebrog. Hun bærer vikingesmykker på panden, om halsen og om armen samt et sværd fra oldtiden, med hvilket hun beskytter sit land. Moder Danmark fik en enorm succes både hos høj og lav. Talrige danske sølvsmedjer: Cohr i Fredericia, Hingelberg i Aarhus, Sørensen i Horsens, Christensen & Søn i København, Bræmer i Randers og Hassing i Hjørring fremstillede i perioden 1900-1960-erne sølvbestik med motivet. Under motivet på det fine sølvsæt findes de tre kronede løver fra Danmarks rigsvåben. På bagsiden er Elises navn indgraveret.

Tilbage til Danmark

Familien Brandt klarede sig godt i USA: Elises søster uddannede sig til bibliotekar, der hvor faderen arbejdede, og også Elise blev ansat på biblioteket. I 1912 blev søsteren dog forelsket i en dansk mand, og de rejste året efter til Danmark. I 1945, kort tid inden Danmarks befrielse, døde Elises mor, Henriette Brandt, og den nu 87-årige Olaf Brandt rejste sammen med Elise, der var forblevet ugift, tilbage til Danmark. En nekrolog fra Frederiksborg Amts Avis den 8. november 1946 oplyser, at Olaf Brandt inden sin død den 4. november opholdt sig 14 dage i Helsinge for at hilse på sine gamle venner. Elise blev i Danmark og ernærede sig ved privatundervisning i engelsk. Hun forblev ugift til sin død i 1978 og sølvsættet gik i arv til grandniece. En lang rejse var afsluttet. Men Moder Danmark lever videre den dag i dag. Hvis man vil se det originale maleri, kan man besøge Ny Carlsberg Glyptoteket i København.