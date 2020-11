Stephan Østerberg fra Helsinge modtog en sølvmedalje af formand for håndværkerforeningen i København Per Vangekjær. Pressefoto

Helsinge-tømrer hædret efter afgangseksamen

Da Stephan Østerberg fra Helsinge gjorde sin uddannelse som tømrer færdig på Next Uddannelse København i Rødovre, var det med et særdeles godt resultat.

Skuemesteren, som censoren på erhvervsuddannelserne kaldes, var så imponeret, at det udløste en sølvmedalje til den nyuddannede håndværker.

I år var arrangementet skrumpet ind på grund af covid-19, så medaljemodtagerne kom ind fem ad gangen på Moltkes Palæ i København for at modtage den fysiske medalje.

Normalt foregår arrangementet på Københavns Rådhus, hvor dronningen plejer at være med til at hylde de talentfulde faglærte, men det har corona spændt ben for i år.