Se billedserie - Vi lytter til alle høringssvar, siger miljøminister Lea Wermelin. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Hegn i Gribskov vækker bekymring: Det mener miljøministeren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hegn i Gribskov vækker bekymring: Det mener miljøministeren

Gribskov - 23. juni 2021 kl. 04:01 Af Nicklas Skyum Clausen Kontakt redaktionen

Et samlet udvalg for Udvikling, By og Land gik i sidste uge sammen om i et høringssvar at udtrykke bekymring over udsigten til en indhegning af den kommende Naturnationalpark Gribskov.

Miljøminister Lea Wermelin forstår bekymringen. Det slår hun fast over for sn.dk:

- Vi ved, der er mange, der reagerer på det. Og jeg kan godt forstå, at man som udgangspunkt tænker »er det nu en god idé? Hvad skal det til for?,« siger Lea Wermelin.

Én ting er dog at forstå bekymringen. Noget andet bliver at droppe hegnet, der blandt andet opføres for at sikre et højt naturligt græsningsniveau i området:

- Hele formålet i forhold til Naturnationalparken er jo dels, at vi skal passe bedre på den sjældne natur, der er, og vi skal have arter, der er i hastig tilbagegang, i fremgang. Noget af det, der mangler er de nøglearter - de store dyr - der skal gå og gumle og græsse, rode i jorden, og give plads til den lysåbne natur. Så fordi, der skal sættes elge og krondyr ud, så kommer der til at være det her høje hegn. Men det skal selvfølgelig gøres på en måde, så der tages hensyn til de høringssvar, der må komme, siger Lea Wermelin.

1.300 hektar Området i Naturnationalpark Gribskov, der planlægges at skulle hegnes ind, er på 1300 hektar. Her skal efter de foreløbige planer udsættes ti elge, 50 kreaturer og flere hundrede krondyr.

Der skal i forbindelse med anlæggelsen af Naturnationalparken anlægges en række stier og observationsplatforme i området. Det indhegnede område bliver åbent for besøgende.

I det kommunale høringssvar betones det blandt andet, at politikerne er bange for de dyrevelfærdsmæssige aspekter, hvis området hegnes ind.

Også Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger i Gribskov og Helsingør har i amtsavisens debatredaktion kritiseret indhegningen.

Det samme fremgår af flere svar på kommunens Facebookside. Her har i alt flere end 400 borgere givet deres mening til kende - og disse er mildest talt delte.

Dyr er døde af sult Mange peger på flere sager fra Naturstyrelsens arealer i Nationalpark Mols Bjerge, hvor Østjyllands Politi har rejst sigtelse mod Naturstyrelsen for overtrædelse af dyrevelfærdsloven, efter flere dyr er døde af sult på de arealer, styrelsen forvalter.

- Vi ser med stor alvor på denne sag, og kan kun beklage, at det er sket. Der burde have været handlet tidligere, så vi havde undgået, at nogle af dyrene i Mols Bjerge blev så afkræftede, at de døde eller måtte aflives. Den slags må selvfølgelig ikke ske på statens arealer, sagde direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe i den ombæring til Naturstyrelsens hjemmeside.

Høringsperioden udløber i dag (23. juni), og høringssvarene vil senere blive offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside: www.nst.dk.

relaterede artikler

Elge og krondyr på vej: Én ting vækker bekymring hos politikerne 21. juni 2021 kl. 04:04

Hegn i skoven deler DN 16. april 2021 kl. 04:00

Dyr under hegn er ikke vilde dyr 31. marts 2021 kl. 09:12