Blistrup Skole, den røde bygning øverst i billedet, fortsætter i første omgang, som den hidtil har gjort. Foto: Nordicom.

Heftig debat om skole: - Det vil sætte økonomien under pres

Gribskov - 25. juni 2021 kl. 14:19 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Hvad vil det koste at gøre Blistrup Skole uafhængig af Gilbjergskolen i Gilleleje? Det spørgsmål ønskede Venstre at få besvaret, efter en gruppe borgere i Blistrup havde sendt et ønske om at blive selvstændig skole - ligesom det for nogle år siden skete for Ramløse Skole, der tidligere har hørt under Nordstjerneskolen. Og det viste sig at sætte gang i en debat, der blev aftenens længste på årets sidste byrådsmøde.

- Det er en demokratisk sag, hvor en række borgere beder om at få en sag på dagsordenen. Det er to skolebestyrelsesmedlemmer og fem formænd for forskellige institutioner og foreninger, der har bedt om at få taget sagen op, så økonomien kan belyses, hvis en eventuel selvstændiggørelse skal ske. Mens debatten har kørt, har der været noget usikkerhed om økonomien, og de beregninger, vi har set, bygger på de værst tænkelige scenarier om, hvor mange penge, det vil koste - men ingen tænker på, hvad man kan spare i den anden afdeling i Gilleleje, sagde Bent Hansen og pegede på, at det måske kun vil blive en udgift på en halv million kroner.

- Fakta er dog, at tildelingsmodellen, der netop er vedtaget, viser at omkostningerne kun løber op i en halv million kroner. Husk at der skal ansættes en skoleleder og FO-leder, vil nogen sige - jo, men det er også det, den halve million er beregnet til - nemlig differencen i forhold til den nuværende situation - så lad os være demokratiske og lytte til borgerne, og lad os være enige om at få det undersøgt og dokumenteret, lød det indledningsvist fra Venstres Bent Hansen.

Herefter tog Socialdemokratiets Allan Nielsen ordet med en understregning af, at Socialdemokratiet vil kæmpe for skolen i lokalsamfundet - om den så er selvstændig eller ej.

- Vi bakker op om skolen i lokalsamfundet. Den er vigtig, og det vil vi kæmpe for fortsat. Det handler om samlingskraften og at være attraktiv som tilflyttersted. Det er vores grundlæggende holdning, sagde han.

Under pres Men tiden er ikke inde til at se på en selvstændiggørelse af Blistrup Skole lige nu, understregede han.

- Det vil sætte økonomien under pres, for vi har den pulje penge, som vi har, og den bruges i øjeblikket til seks skoler - og laver vi Blistrup til selvstændig skole, skal vi tænke puljen til syv skoler - og det er en udfordring. Og så har vi lige vedtaget og brugt god tid med skolebestyrelserne på at lave en ny styringsmodel for økonomien, som træder i kraft om lidt. Det er noget, vi har brugt meget god energi på, og som har været gennemarbejdet, og som udvalgsformanden også skal have ros for at stå i spidsen for. Så det vil være en forstyrrelse og skabe usikkerhed for skolen og ledelsen. Så vi kan ikke stemme for det forslag, men vil i stedet genfremstille det forslag, vi stillede på mødet i børn, idræt og familie - nemlig at vi skal evaluere den nye tildelingsmodel i 2023, hvor det i den ombæring vil være naturligt at kigge på de små afdelinger. Skulle de i den forbindelse have ønske om at være selvstændig, så lad os kigge på det igen. Vi gør det ikke uden en grundig drøftelse i skolebestyrelsen, sagde Allan Nielsen.

Ikke farligt Trine Egetved (K) ønskede også at lave beregningen nu, så man ved, hvad det vil koste at gøre Blistrup Skole selvstændig.

- Jeg kan ikke se noget farligt i at se på, hvad det koster at gøre en matrikel selvstændig. Hvis vi ikke ved, hvad det koster, bliver det en masse hvis'er, vi kommer til at debattere. Så jeg kan ikke se noget galt i at regne på det. Ingen bliver dummere af at få mere viden om de faktuelle forhold, så lad os få det oplyst, så vi ved, hvad vi taler om, sagde hun.

Men Nytgribskov og Socialdemokratiet mener grundlæggende, det vil skabe for meget uro at lave regnestykket nu.

- Vi skal skabe ro på området, så lad os nu holde os til det, vi har aftalt og evaluere i 2023. Her kan vi så kigge på, hvad det er for en økonomi, der skal være til det, sagde Morten Klitgaard.

Efter en times debat, blev Venstres forslag nedstemt. Kun Konservative stemte for sammen med Venstre.

Ændringsforslaget fra Nytgribskov og Socialdemokratiet blev vedtaget. Det vil sige, at eventuel selvstændiggørelse af Gilbjergskolen - afdeling Blistrup, Gribskolen - afdeling Tingbakken og Sankt Helene Skole - afdeling Tisvilde tages op til drøftelse ved evalueringen af ressourcetildelingsmodellen i foråret 2023.

19 stemte for, og ingen stemte imod, mens Betina Sølver og DF undlod at stemme.