Heatherhill går fri for kabler fra ny havvindmøllepark

Herunder undersøgelser af de to mulige ruter til kablet, der skal føre strømmen fra havvindmølleparken og ind til land. Dermed er det fredede område Heatherhill, der i en COWI-rapport var nævnt som et såkaldt ilandføringspunkt, ikke længere i spil. Det skyldes, at det selvstændige statslige selskab Energinet vurderer, at man her ville risikere negative påvirkninger i landskabet. Det samme vurderes ikke umiddelbart at være tilfældet ved Gilbjerg Hoved.