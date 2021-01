Udsigten her er fra et sommerhus på Jacobslystvej i Gilleleje. Huset blev solgt i år for 14,55 millioner kroner. Foto: Winther Ejendomme

Havudsigt til 28 mio. kr.: Her har man landets dyreste sommerhuse - se handlerne her

Gribskov - 24. januar 2021 kl. 11:13 Af Claus Johansen

2020 kommer på mange måder til at skille sig ud i historiebøgerne - men selvom boligmarkedet næppe får et kapitel for sig, har året også været ganske bemærkelsesværdigt på den front.

Antallet af solgte sommerhuse har nemlig trodset alt, hvad der kunne minde om krise. Feriekronerne er gået til fritidskvadratmeter på hjemlige breddegrader fremfor rejser til udlandet.

I alt er der ifølge Boligas salgshistorik solgt 14.500 sommerhuse i år mod cirka 11.900 sidste år. Og det dyreste, der har skiftet feriebeboere i år, er sågar blandt de største sommerhushandler nogensinde - med en kvadratmeterpris på helt til 100.000 kroner.

Og som sædvanlig ligger Gribskov øverst i statistikken over sommerhushandler.

309 kvm sommerhus Helt i top over årets sommerhussalg findes et 309 kvadratmeter stort sommerhus i første række til havet. Huset ligger på Østerled i Tisvildeleje.

Handlen endte med at koste de nye ejere 28,24 millioner kroner - og dermed er det blandt de dyreste sommerhuse, der nogensinde er solgt i Danmark.

Sommerhuset er bygget i 2013 - og var ifølge Boligas oplysninger ikke udbudt offentligt til salg forud for handlen. Med til huset hører en grund på 3.651 kvadratmeter - der går direkte ned til Kattegat.

Årets næstdyreste handel ligger ved Gilleleje. Her blev et sort træsommerhus på 155 kvadratmeter på Udsholt Strandvej solgt i november efter to måneder på markedet.

De nye ejere overtager udsigten til havet og de seks værelser med et afslag oveni hatten på 650.000 kroner under den oprindelige udbudspris på 16,9 millioner kroner. Hammerslaget kan dog stadig omregnes til en solid kvadratmeterpris på næsten 105.000 kroner.

Solgt til prisen Årets tredjestørste sommerhushandel blev indgået i maj og er salget af et 180 kvadratmeter stort fritidshus fra 1910. Det ligger på Tinkerup Strandvej og nåede kun at tilbringe en lille måned på markedet, inden køberen slog til.

Sommerhuset blev da også solgt præcis til udbudsprisen - og dermed en imponerende kvadratmeterpris på hele 83.333 kroner. Selvom Gilleleje - som huset ligger i - er blandt landets dyrere ferieområder, er prisen et betragteligt stykke over gennemsnittet. I år er sommerhusene i Gribskov nemlig i gennemsnit blevet solgt for 29.000 kroner pr. kvadratmeter.

Det har taget noget tid og en ganske betragtelig prisreduktion. Ikke desto mindre lykkedes det i år at få solgt sommerhuset på Jacobslystvej i Gilleleje til intet mindre end 14,55 millioner kroner.

Huset blev oprindeligt udbudt til salg i 2018 for 19,8 millioner kroner, men har altså undervejs skiftet pris og mægler, så det endte med at være udbudt til salg for 15.800.000 kroner. For det store millionbeløb har nye ejere fået et sommerhus på 350 kvadratmeter fordelt på ti værelser og med havudsigt.