Kostskolen Havregården i Smidstrup er blevet overtaget af Holte-Hus, en efterskole for ordblinde. Foto: Allan Nørregaard

Havregården får nyt liv: Det skal der være nu

Gribskov - 16. september 2021 kl. 20:50 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

Den skandaleramte kostskole Havregården i Smidstrup, som lukkede ved årsskiftet, får nyt liv fra 1. oktober i år.

Bygningerne er nemlig blevet købt af efterskolen Holte-Hus, som har omkring 100 ordblinde-elever.

- Vi glæder os til at flytte og til samarbejdet med lokalsamfundet. Vi har intentioner om have en åben skole, hvor vi blandt andet samarbejder med foreningslivet omkring os, siger forstander Henrik Daugaard, Holte-Hus.

Efterskolen har i dag både kost- og dag-elever, men mangler plads:

- Her i Holte bor vi i et villakvarter, hvor der ikke er mulighed for at bygge ud. Alle efterskoler skal føre eleverne op til fuld afgangsprøve, og det kan vi også godt. Men vi har blandt andet ikke idræts- og fysik-faciliteter til det, så det skal vi ud at leje. I Smidstrup kan vi få det hele for os selv, og det er et naturnært sted med mange muligheder, siger Henrik Daugaard.

Først elever om et år

Holte-Hus overtager ejendommen i Smidstrup den 1. oktober, men der kommer først elever næste år:

- Vi flytter ind ved skoleårets start næste år, så vi ikke skal bryde op midt i et skoleår. Men vi skal jo også lige have malet, skiftet gulve og den slags, siger forstanderen.

Ambitionen er en fuld ordblinde-efterskole med 85-95 efterskole-elever, som altså bor på skolen.

- Vi har kun 40 sengepladser i dag, så vi har ikke de fysiske rammer til en efterskole i fuld skala. Det får vi i Smidstrup, hvor vi får mulighed for at lave en hverdag for eleverne, som er mere sammenhængende.

Holte-Hus har 22-25 medarbejdere i form af lærere, ledelse, køkkenpersonale mv.

Kostskolen Havregården kom i søgelyset, da det i fjor kom frem, at der havde været en række seksuelle overgreb på skolen. Der havde også været grov mobning, vold, stofmisbrug og selvmordsforsøg blandt eleverne på kostskolen.

Sagen medførte, at skolens bestyrelse bortviste forstanderen, Morten Ulrik Jørgensen, som efterfølgende blev politianmeldt for blandt andet fysisk magtanvendelse og nogle økonomiske forhold. Nordsjællands Politi har efterforsket sagerne, men har endnu ikke taget stilling til, om den tidligere forstander skal tiltales.

Bestyrelsen forsøgte at lave en redningsplan for skolen, men måtte kaste håndklædet i ringen og meddele, at skolen i stedet lukkede. Siden har bestyrelsen og formanden, Jonas Fedder Witt, arbejdet på at sælge skolen.

Morten Ulrik Jørgensen var valgt ind i byrådet for NytGribskov, men valgte at i kølvandet på sagen at blive løsgænger. Senest har han besluttet at stifte en ny lokalliste, Kulturlisten Gribskov.