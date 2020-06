Se billedserie Byggeriet ved Gilleleje er i fuld gang. Når planen om restrukturering af Gribskovs rensningsanlæg, så er der kun to anlæg tilbage, og der vil Gilleleje være et af dem. Det vil samtidig være helt nyt og indeholde den nyeste teknologi. Foto: Gribvand

Havledning skydes 400 meter ud i Kattegat

Mens debatten raser om det urensede spildevand, som blandt andre Gentofte og København kommuner udleder i Øresund, så er situationen en anden i Gribskov.

Rensningsanlæggene i Gribskov Kommune udleder også spildevand i havet, men forskellen fra blandt andre København og Gentofte, der har været meget i medierne på det seneste er, at i Gribskov er spildevandet renset.

- Når man ser på vores udledningstilladelse, der er i høring lige nu, så ser man ret skærpede krav i forhold til andre steder. På det her punkt er man meget bevidst om det. For hele kysten er jo så vigtig, at det er noget vi allesammen er nødt til at passe på, siger direktøren for Gribvand Mette Therkildsen.

Gribvand er i gang med en større proces, hvor 10 mindre vandværker skal blive til to store vandværker. Vandværker i Gilleleje, hvor der bliver udledt renset spildevand til Kattegat, er i gang med at blive bygget. Det kommer også til at betyde noget for borgere og miljø.

Nyeste teknologi ind - Det er klart, når man ombygger et anlæg, så kommer den nyeste teknologi ind. Det betyder rigtig meget for os i forhold til Gilleleje, for det det ender med for vores vedkommende, er at vi kommer til at stå med et fuldstændigt nyt anlæg i Gilleleje. Det er ikke uvæsentligt, for det betyder, at vi kan gøre tingene mere effektivt, men også både miljø- og forsyningssikkerhedsmæssigt bedre end før, siger Mette Therkildsen.

- Vi har kun en havledning i øjeblikket i Udsholt, og fremadrettet vil vi stadig kun have en, men det vil være den i Gilleleje, der altså udleder 400 meter ude i vandet - som er betydeligt længere, end vores rådgivere sagde, vi havde behov for at gøre, siger bestyrelsesformand for Gribvand Jannich Petersen og fortsætter:

- Det giver et dårligt image lige inden en badesæson, hvis der kommer urenset spildevand ud fra havledningen.

Byggepladser i Gilleleje Selve byggeriet af rensningsanlægget i Gilleleje er ikke noget, som borgerne i Gilleleje nødvendigvis kommer til at lægge mærke til. Men det gør de, når havledningen skal laves fra anlægget og ud i Kattegat.

- Der kommer nogle byggepladser; blandt andet en ved rundkørslen ved banen. Den ledning, vi skal lave dernede, er en ledning, der bliver skudt, så man vil ikke se en masse gravearbejde.

- Man vil også se byggepladser på andre dele af strækningen. Den sidste del fra stranden og 400 meter ud går vi i gang med fra september måned, så vi respekterer, at borgerne får sommeren dernede, uden at vi har en masse grej stående, siger Mette Therkildsen.

Borgerne kan også se det på andre måder, at der kommer nye anlæg.

- De kan også se det på taksten. For det koster jo noget at få renset det her spildevand. Det er lykkes to år i træk at have en uændret takst, hvor det tidligere steg lidt. Mette lover i hvert fald bestyrelsen, at når vi er et til to år fremme i tiden, så kan vi begynde at sætte taksten ned, siger Jannich Petersen og fortsætter:

- På den måde kan borgerne mærke, at vi er gået fra ti til to renseanlæg - både at de er mere effektive de to anlæg, og vi sparer alle de store tankbiler, der kører rundt med slam. Der ligger en stor besparelse.

Det er en proces, der startede i 2012, men reelt tog fart i 2019. Hvis alt går efter planen, så tager er processen færdig i 2023, hvor de to anlæg helt og fuldt har taget over for de tidligere anlæg.

Allerede nu ligger næste plan klar.

- Et af de store mål vi har, når vi er færdige med restrukturering, er at få sat fokus på vores ledninger. Mange ledninger har en levetid på 90 år, og vores er fra 60'erne og 70'erne. Deres levetid skal forlænges, siger Mette Therkildsen.