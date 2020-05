Morten Ringsted - indehaver af Havhøkeren på Gilleleje Havn - står foran fiskekutterne i havnen i Gilleleje med et par af de ting, der bliver solgt meget af for tiden til bådfolket. Foto: Mads Hussing

Havhøkeren klager ikke

Mens nogle butikker ikke sælger så meget, så er der gang i Havhøkeren på Gilleleje Havn.

Gribskov - 06. maj 2020 kl. 14:52 Af Mads Hussing

På havnen i Gilleleje er der masser af liv. De fleste borde og bænke er dog taget væk, men der bliver solgt fisk og mad. Og så bliver der også solgt masser af fiskegrej, fritidsfiskerudstyr og ikke mindst materialer og udstyr til bådfolket.

- Det kører ikke så skidt endda for Havhøkeren, siger indehaver Morten Ringsted med et underspillet smil.

- Jeg kan dårligt bevare pessimismen, fortsætter han.

Han har ikke tallene for april endnu, men han kan se, at der sker noget i fritidssegmentet.

- Der er mange, der gerne vil ud at fiske. Jeg har været her i over 30 år, og jeg har aldrig oplevet så stor interesse for lystfiskeri. Vi har næsten solgt alle vores fiskestænger og fiskehjul, og jeg har ellers købt meget hjem, siger Morten Ringsted og fortsætter:

- Jeg har heller aldrig oplevet så stor interesse for både og udstyr i mine 30 år her. Bådfolket er kommet tidligt i år, og så er der også nogen, der har haft en båd liggende hjemme i haven, og i år har de så haft tid til at gøre noget ved den.

- Jeg har heller aldrig solgt så mange garn til fritidsfiskeri, som jeg gør nu. Jeg har næsten udsolgt, men heldigvis får jeg hjem igen onsdag (i dag, red.).

Han har også varer i butikken, der ikke har rykket sig så meget, som de plejer at gøre.

- Vi har heldigvis mange heste at spille på. Den dyre beklædning har ikke helt fulgt med. Der er solgt fornuftigt af det, men det er ikke oppe i omdrejninger, siger Morten Ringsted, der glæder sig over de mange nye lystfiskere, der kommer til for tiden.

- Jeg ser mange unge mennesker, der gerne vil ud at fiske. Der kommer knægte på 17-18 år, som jeg aldrig har set før i butikken. Nu vil de ud at fiske. Så de køber et fiskesæt, nogle sandorm til fladfisk og blink til hornfisk, og så fisker de fra molen eller stranden, siger han.

Han står ude foran sin butik og kan kigge ud over havnen.

- Folk vil gerne Gilleleje, og her er sort af mennesker , der heldigvis er gode til at holde afstand, siger Morten Ringsted og er ikke i tvivl om, hvorfor der er så mange mennesker i Gilleleje.

- Gilleleje er populært, fordi det er autentisk, siger han.