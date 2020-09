Havde sendt beredskab i udbud: Kommune kom selv med laveste bud

Gribskov Kommune havde sendt sit beredskab i udbud, men kommunens eget kontrolbud endte med at være det laveste.

Gribskov - 16. september 2020 kl. 15:28 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opgaven var egentlig sendt i EU-udbud, men ingen kunne matche Gribskov Kommunes eget såkaldte kontrolbud. Det betyder, at beredskabet fra januar 2021 kommer tilbage på kommunale hænder.

- Vores beredskab skal udføre en uhyre vigtig opgave, og jeg ser meget frem til, at vi snart kan kalde beredskabet vores eget igen, siger borgmester Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse.

Hidtil har Gribskov Kommune sammen med fem andre kommuner været en del af det fælleskommunale Frederiksborg Brand og Redning. Men på grund af udfordringer med kvaliteten og en højere pris end ventet valgte byrådet endegyldigt i november sidste år at træde ud af samarbejdet.

Vil stadig samarbejde

Men selvom man altså nu kommer til at stå på egne ben, mener udvalgsformand Pernille Søndergaard stadig, at man vil få et tæt samarbejde. Hun peger blandt andet på, at Helsingør ligeledes har eget beredskab.

- Jeg glæder mig over, at vi er kommet rundt om dette hjørne og nu kan gå i gang med at etablere beredskabet, siger hun i pressemeddelelsen.

Byrådet i Gribskov Kommune besluttede på et møde 28. januar i år, at beredskabet skulle i EU-udbud, og at kommunen selv ville give et kontrolbud på opgaven. Ved fristens udløb var kommunens bud det laveste, og dermed kommer beredskabet på kommunale hænder.