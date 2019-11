Harald Nyborg åbner i Helsinge til april. Billedet her er fra, da Harald Nyborg åbnede i Køge. Foto: Arne Egaa

Harald Nyborg åbner i butikscenter

Gribskov - 16. november 2019

De påstår at have alt til både huset og haven i detailkæden Harald Nyborg. Det kan man fremover lettere holde dem op på, for de etablerer sig til foråret i Helsinge, hvor de vil slå dørene op til en ny butik i butikscentret MidtNord i april.

Jesper Steen Lorentzen fra FrederiksborgGruppen, der ejer af MidtNord, fortæller, at aftalen er kommet i hus efter længere tids interesse. Han glæder sig over, at Harald Nyborg slutter sig til området, der i forvejen har flere landsdækkende kædebutikker.

- Vi glæder os til som udlejere at skulle tage os godt af Harald Nyborg. Området har på grund af sin gode beliggenhed kunne fastholde de store butikslejere som Jysk, Jem & Fix, T-Hansen med flere, og i den samlede ejendom har vi nu kun to ledige butikslokaler, udtaler han i en pressemeddelelse.

Entreprenørerne venter nu blot på at få de sidste tilladelser til at igangsætte ombygningen af lokalet ved siden af Jysk.

Harald Nyborg har i forvejen butikker i Nordsjælland i Hillerød og Helsingør. Administrende direktør i butikskæden Arne Gerlyng-Hansen ser frem til også at være til stede i Helsinge.

- Vi glæder os til at komme til Helsinge, som vi anser for at være en god handelsby. Med åbningen håber vi at kunne være med til at trække endnu flere kunder til byen, siger han.

Også Gribskov Kommunes borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov) jubler over nyheden.

- Det er fantastisk for Helsinge og for hele Gribskov Kommune. Det er dejligt for udviklingen i kommunen, at investorer har lyst til at satse i forhold til erhverv og byudvikling. Jeg er sikker på, det er godt for hele området, udtaler han.

Jesper Steen Lorentzen håber, Harald Nyborgs ankomst kan fastholde udviklingen i butiksområdet MidtNord. Han holder også fast i et langvarigt ønske om, at også en dagligvarekæde vil slutte sig til i takt med, at flere bosætter sig i området, hvor der bygges nyt i form af Troldebakkerne.

- Vi tror på, at den byggetilladelse, vi har til opførelse af en dagligvarebutik, vil blive udnyttet af en dagligvarekæde inden for de nærmeste år og dermed skabe endnu mere aktivitet i området til gavn for hele Helsinge, siger han.