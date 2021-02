Se billedserie Peter Bager mener ikke, at der er gode nok vilkår for indehaverne af el-biler i Gribskov. Foto: Kim Rasmussen

Har svært ved at følge med: 'Det er en evig kamp'

Gribskov - 02. februar 2021 kl. 14:30 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

En million el- og hybridbiler på de danske veje i 2030. Sådan lyder det officielle mål fra et flertal i Folketinget.

Men som elbil-ejer i Gribskov er der allerede i dag store udfordringer. Det mener i hvert fald Peter Bager fra Gilleleje, der har en plugin-hybridbil.

- I Gribskov kommune er der i alt tre lokationer med i alt 3x2 standere. Det er en evig kamp at finde en ledig stander, specielt i Gilleleje, men også Helsinge og Tisvildeleje Station, skriver han i en mail til Ugeposten, efter vi har bedt jer læsere om input til, hvor i hverdagen I oplever trafikale udfordringer.

- Når man køber en elbil, vil man gerne være grøn - og man vil også gerne spare. Jeg har plugin-hybrid, så den kører også på benzin. Men har man en ren elbil, er det, man frygter mest, at man kører tør. Jeg mødte én i Helsinge for nylig, der var helt fortvivlet. Han havde tre kilometer tilbage på sit batteri. Og der var ingen lader ledig. Jeg flyttede min bil og gav ham plads. Men ellers havde han været på den, siger Peter Bager.

'Det er altafgørende' Og netop udfordringen med en begrænset antal ladestandere er noget af det, man i bilistorganisationen FDM mener er en af største udfordringer for den grønne omstilling.

- Det er altafgørende. Hvis ikke man har ladestrukturen på plads, kan man glemme alt om den grønne omstilling af persontransporten. Så firkantet er det, siger chefkonsulent i FDM, Ilyas Dogru.

Han fortæller, at elbil-området er ramt af et paradoks. Hvis det skal være attraktivt at købe en elbil, skal der være tilstrækkeligt med ladestandere. Men for at distributørerne skal investere i nye ladestandere, skal der være nok elbiler. Men hvem skal så tage det første skridt?

- Det er for dyrt at sætte ladestandere op. Det ved vi fra vores dialog med distributørerne. Når der samtidig ikke er så mange brugere, er det ikke attraktivt for virksomheder at investere i opsætningen. Så der bliver det et spørgsmål om hønen eller ægget. Hvad kommer først? El-bilerne - eller ladestrukturen? Der mener vi i FDM, at strukturen hele tiden skal være foran, siger Ilyas Dogru.

Kommer til at mangle - Så selvom der måske er nok ladestandere mange steder i dag, kommer vi helt sikkert til at mangle i fremtiden. Der savner vi, at der bliver investeret mere massivt i ladestanderstrukturen, fortsætter han.

I Gribskov Kommune har borgmester Anders Gerner Frost (NG) selv en elbil. Han fortæller, at han for et år siden forsøgte at række ud mod distributørerne af ladestandere. Han blev dog ikke rigtig klogere på, hvilke tanker de gik med om kommende investeringer i ladestrukturen i Gribskov.

- Jeg skrev til dem for at høre, om der var noget, jeg kunne gøre for at lette, at de så på os. Jeg fik også et høfligt svar tilbage. Men vores udfordringer er, at vi som kommune har meget begrænsede handlemuligheder i forhold til at få flere ladestandere. Vi kan ikke selv sætte nogen op, da det vil være konkurrenceforvridende. Men det er helt klart et fokusområde for os. Så det kan da godt være, det er på tide, jeg skriver et brev til dem igen, siger han.

Kommuner er lammet Ilyas Dogru er enig med Anders Gerner Frost i, at der er meget lidt, kommunerne i dag kan gøre.

- Kommunerne kan lave planer, men de har ikke lovhjemmel til at foretage investeringer. Derfor har vi i FDM foreslået, at staten laver en grøn investeringspulje, som kommunerne kan låne af og sende opgaver i udbud, når de ved, hvor stort behovet for nye ladestandere er, siger han.

I Gilleleje fortæller Peter Bager, at en af udfordringerne i dag er, at der ikke er tidsbegrænset parkering ved ladestanderne.

Sæt tidsbegrænsning på - Jeg oplever ofte, at folk langtidsparkerer på dem. I Helsinge er der en bil, der parkerer på den ene plads om morgenen, og så tager personen bilen med hjem, når han/hun har fri. Det er unødvendigt, når det kun tager et par timer at lade sin bil helt op. Det var det samme i Gilleleje i sommer. Der er aldrig nogen ledige parkeringspladser, så der blev folk også bare holdende.

Direkte adspurgt er Anders Gerner Frost ikke afvisende over for at lave tidsbegrænset parkering ved ladestanderne.

- Det kan sagtens være en løsning. Det vil jeg straks bringe videre til Pernille Søndergaard, der er udvalgsformand på området. Jeg har ikke selv oplevet det som et problem. Men det er da værd at undersøge. For det er ikke noget, der vælter de kommunale budgetter at lave tidsbegrænset parkering. Så ved jeg godt, vi ikke har nogen parkeringsvagter, men sætter vi skilte med to timers parkering op, er det heldigvis sådan, at langt de fleste har lyst til at overholde de retningslinjer. Derfor kan det sagtens være en god idé, siger han.

Løsning kan være på vej Ugeposten har spurgt en af de to store distributører af ladestandere herhjemme, Clever, om de planlægger at sætte flere standere op i Gribskov.

- 91 procent af borgerne i Gribskov Kommune kan parkere på egen grund og lade deres biler hjemme med sikre og intelligente ladebokse, som er og bliver rygraden i infrastrukturen til elbilen. Som et vigtigt supplement til hjemmeopladningen skal borgerne og de besøgende i kommunen naturligvis også kunne oplade, når de er på farten, og her er tre ladelokationer langt fra nok. I Clever har vi et mål om at installere 10.000 nye offentlige ladepunkter inden udgangen af 2025. Og ingen kommuner vil blive overset - heller ikke Gribskov Kommune," skriver Brian Sølvsten, der er Network Development Manager hos Clever, i en mail.