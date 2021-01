Send til din ven. X Artiklen: Har modtaget ridderkorset: Formand fylder 75 år i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har modtaget ridderkorset: Formand fylder 75 år i dag

Gribskov - 23. januar 2021 kl. 15:30 Kontakt redaktionen

Formanden for Gribskov Gymnasiums bestyrelse gennem 8 år, Carl-Jørgen Bindlev, fylder 75 år den 23. januar.

I 2012 lod han sig pensionere som uddannelseschef i University College Copenhagen (UCC) efter 25 år som seminarierektor bl.a. op gennem de store fusionsår, hvor 60 lærer- og pædagogseminarier og andre velfærdsuddannelser blev til de nuværende fem professionshøjskoler.

Som nyudklækket lærer fra Statsseminariet på Emdrupborg i 1968 udfoldede han sig i fem år som langhåret, guitarspillende farverig lærer på Islev skole i Rødovre. Et fantastisk afsæt for det, jeg senere kom til at beskæftige mig med, siger han. Mange af eleverne fra dengang har han stadig tæt kontakt til.

I 1974 flyttede han med familien fra Albertslund til Annisse, hvor han og familien har til huse i en tidligere landejendom.

I en årrække var han studievejleder og pædagogiklærer på Holte Børnehaveseminarium. Han blev fagpolitisk aktiv og var næstformand i Seminarielærernes Landsforeningen i 10 år.

I 1985 blev han rektor for Seminariet for Småbørnspædagoger, grundlagt i 1928 af navnkundige Sofie Rifbjerg, og i begyndelsen af 90'erne blev han manden bag Højvangseminariet i Glostrup, som markerede sig ved både at udbyde pædagoguddannelse og rumme afdelinger for forskning, pædagogisk udvikling og internationalisering.

Samtidig var har sædeles aktiv i sit lokalområde. Han skrev og instruerede en lang række revyer og teaterforestillinger i Annisse Forsamlingshus, og han var idemand bag "Helsinge Rundt på Cykel", hvor han siden slutningen af 80'erne var sportslig leder, presseansvarlig og sammen med nu afdøde advokat Poul Caspersen speaker, når alle cyklisterne rullede gennem Nordsjælland sidste søndag i august.

Med ham i spidsen udviklede Højvangseminariet det særlige Forberedelsesår for Indvandrere og Flygtninge, der gerne ville uddanne sig til inden for pædagogik. I 2002 modtog han Integrationsministeriets Arbejdsmarkedspris for dette arbejde af daværende prinsesse Aleksandra.

Sideløbende med rektorarbejdet var han ekstern redaktør på Gyldendals psykologi- og pædagogikredaktion.

Hans interesse for uddannelse på et internationalt niveau bragte ham på banen som Senior Advisor på et længerevarende lærer- og pædagoguddannelsesprogram i Ghana, hvor han opholdt sig i flere perioder. Sideløbende hermed var han i 1995 medinitiativtager til European Teacher Education Network (ETEN), et samarbejde mellem 7 europæiske universiteter om lærer- og pædagoguddannelse. Gennem 10 år var han formand for organisationen, som i dag udgør ca. 60 universiteter over hele verden.

Han var formand for den nationale rektorforsamling gennem fem år og sad centralt i mange udvalg og kommissioner i Undervisningsministeriet.

Nu skulle man tro, at et spændende arbejdsliv var rundet af. Men nej. Det er aldrig for sent at prøve at lære noget nyt, siger han. Så i 2013 blev han organisatorisk leder og fundraiser i den dansk-somaliske NGO "FairFishing". "FairFishing" er grundlagt af hans søn Claus Bindslev, der også har rødder i Annisse.

Frem til 2019 arbejdede Carl-Jørgen Bindslev med udvikling af fiskeri på Afrikas Horn, dvs. opbygning af fiskeristationer, isproduktion, fiskemarkeder, uddannelse og infrastruktur. Det foregik både fra Danmark og via rejser og ophold i direkte samarbejde med fiskere og myndigheder i Somaliland og Puntland. Det projekt følger han stadig tæt.

Men han holder også fast i sit uddannelsesfaglige ståsted bl.a. som formand for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium og som debattør. Og der er heldigvis også tid til hans hustru Karen, de 4 børn og 10 børnebørn, ligesom racercyklen bliver hevet af stalden hver uge.

I 2008 modtog han ridderkorset af dronning Margrethe.

relaterede artikler