Har lyttet til kritik: Omstridt del af nyt boligområde bliver fjernet

Gribskov - 19. maj 2021 kl. 11:02 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Kritikerne af et kommende boligområde i Ramløse har stået i kø, og nu har et enigt udvikling, by og land valgt at reagere på det. Kritikken af det kommende område, Ramløse Øst, har primært været rettet mod en særlig del af området, matrikel 7C, på 65.000 kvadratmeter. Denne del har den private bygherre Ole Kjærgård tilkøbt, efter han i forvejen havde erhvervet 83.000 kvadratmeter jord af kommunen. Og nu har udvalget på et møde tirsdag valgt at sende matrikel 7C ud i kulden, således, at byudviklingsområdet udelukkende kommer til at bestå af den kommunale jord. Det skete i forbindelse med, at udvalget skulle behandle kommuneplanen for de kommende 12 år, hvor der var mange kritiske høringssvar til denne del af planen.

- For Nytgribskovs vedkommende handler det om, at vi gerne vil lytte, og vi kan se, at der er nogle bekymringer i forhold til et stort udlæg i Ramløse, i forhold til, om det kan gå ud over naturen og udsigten til Arresø. Det har vi valgt at lytte til, siger udvalgsformand Pernille Søndergaard.

Hun peger på, at matrikel 7C er blevet tilføjet området efter der i 2018 blev holdt borgermøde om den nye bydel.

- Og her har høringen så givet svar på, hvad der ville blive sagt på et borgermøde. Og det lytter til vil som samlet udvalg, siger Pernille Søndergaard.

Udover kritiske høringssvar, har debatten også kørt i pressen og på Facebooksiden »Bevar Ramløse.« Kritikken har blandt andet handlet om, at matrikel 7C er bevaringsværdigt område med en landejendom. I debatten har det også stået klart, at byudviklingsprojektet som sådan bliver godt modtaget af mange borgere.

- Vi er rent faktisk positive over for den del, der oprindelig hedder Ramløse Øst - det giver god mening, at man laver noget boligudvikling der med en blandet tæt-lav bebyggelse. Her kan der bygges 150-170 boliger, som i forvejen er mange i sådan et lille samfund, har Ramløse-borger Michael Nielsen tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis.

Udover at pille matrikel 7C ud af planen, har politikerne i udvikling, by og land valgt at sætte en begrænsning på højden af byggeriet, så det ikke bliver muligt at bygge højere end halvanden plan.

- Meldingerne er helt klart, at borgerne ønsker det, man kalder tæt lavt byggeri derude, og det har vi prøvet at indpasse, siger Søndergaard.

I alt 149 høringssvar er samlet set tikket ind til kommuneplanen.

- Jeg synes, det er rigtig fint, at så mange borgere har engageret sig og skrevet høringssvar, så det er vi glade for. Det er den overordnede fysiske strategiske plan for kommunen på over 1000 sider, så det er dejligt, at så mange har givet deres svar, siger udvalgsformanden.