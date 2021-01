Der bliver bygget i store dele af Gribskov. Men hvis man vil have borgere til at flytte med, er man også nødt til at sikre, en velgørende bredbåndsforbindelse, har kritikken lydt. Nu har politikerne lyttet til kritikken. Foto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Har fået nok af dårligt net: Byråd støtter nu borgere

Gribskov - 28. januar 2021 kl. 04:15 Af Claus Johansen

Byrådet rakte tirsdag aften en hjælpende hånd til de borgere, som sidder og stønner over en langsom bredbåndsforbindelse i Gribskov.

Alle politikerne var nemlig enige om, at nu skal kommunen påtage sig en koordinerende rolle i forhold til at skaffe mest muligt bredbånd i kommunen.

Der var tale om et forslag fra Trine Egetved (K), og det blev altså støttet hele vejen rundt.

Sagen udspringer af, at en række borgere har knoklet for at få støtte fra en statslig bredbåndspulje. Men endnu flere borgere fik en lang næse - de fik nemlig ikke støtte fra puljen. Derfor har flere efterlyst, at kommunen påtager sig en koordinerende rolle, som i første omgang kan hjælpe bredbåndssultne borgere. Og behovet er der: Mange steder i Gribskov halter det nemlig med netforbindelsen.

Har sovet i timen

- Jeg glæder mig over, at vi har fået opbakning til forslaget, og at vi nu har sat gang i et stykke arbejde, som forhåbentlig vil sikre bedre digital infrastruktur i kommunen. Vi kan ikke bare vente på en forsyningslov fra Folketinget, så jeg er glad for, at byrådet bakker op om denne sag. Det blev gjort klart, at der skal handles nu, siger Trine Egetved.

Hun mener dog, at politikerne har været for længe om at reagere:

- Vi har sovet i timen. Når man nu snakker så meget om en bosætningsstrategi i kommunen, så ved man også, at folk skal kunne arbejde hjemmefra i et eller andet omfang. Det burde have været tænkt ind i udviklingsplanen for længe siden. Men nu må vi håbe, at det bliver til noget. Bare det at vi går i gang med at koordinere er det første spadestik, siger Trine Egetved.

Nu skal administrationen på rådhuset snarest muligt fremlægge sagen for udvalget udvikling, land og by, som så kan behandle sagen. Ifølge udvalgsformand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) er håbet, at punktet kan komme med på udvalgets næste møde i uge 6:

- Vi har i formandskabet bedt om, at det kommer på hurtigst muligt. Og med byrådets opbakning er der skabt en mulighed for, at vi nu tager det op. Coronaen har jo vist os alle sammen, hvor vigtigt det er med bredbånd, siger Pernille Søndergaard.

Nemt at være bagklog

Det her burde have været i gang for længst, kritiserer Trine Egetved.

- Der ligger jo en toårig budgetaftale, hvor det her ikke er med. Vi er et fagudvalg, som arbejder inden for den økonomi, der er vedtaget. Det er supernemt at være bagklog - men ingen kunne altså forudse, at coronaen bragte det her op og skabte det her behov. Men nu glæder jeg mig over, at vi kommer i gang, siger Pernille Søndergaard.

Hun understreger dog også, i lighed med blandt andre Bent Hansen (V), at der samtidig er behov for, at Folketinget træder til:

- Det her forslag vil ikke løse problemerne for alle borgere i Gribskov. Det kræver altså, at vi får en forsyningslov, så det bliver muligt at komme ud til alle borgere med bredbånd, siger Pernille Søndergaard.

I Gilleleje glæder Lise-Lotte Westh sig over, at der nu tilsyneladende sker noget. Hun er medlem af en grundejerforening, hvor de - forgæves - forsøgte at få tilskud fra bredbåndspuljen:

- Det er et positivt tiltag. Man skal jo tage det positive, der kommer, siger Lise-Lotte Westh.

Hun påpeger dog også, at det haster:

- Det er nu, at hjælpen skal komme - før den næste ansøgningsfrist til bredbåndspuljen, siger Lise-Lotte Westh.

Er afhængige af det

Hun peger desuden på en helt anden ting. Umiddelbart før jul vedtog Gribskov Kommune nemlig, at kommunens udvikling skal tage afsæt i en kernefortælling og en række fyrtårne. Som en del af arbejdet skal der arbejdes med "at skabe fysiske og digitale sammenhænge mellem natur, kultur og turisme," som kommunen formulerer det.

- Kommunens nye fyrtårne er jo helt afhængige af en velfungerende digital infrastruktur. Det samme gælder jo i øvrigt alle vores mange små virksomheder, siger Lise-Lotte Westh.