Se billedserie Kenn og Vivi Skov har åbnet en smørrebrødsforretning i Helsinge.

Har du mødt farmor og farfar? De sælger nu smørrebrød

Gribskov - 12. marts 2021 kl. 10:56 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

De fleste har nok bemærket det. Helsinge har fået en ny smørrebrødsforretning. Bag butikken står 'farmor og farfar', som det lyder i telefonen, når man ringer derned for at bestille et stykke med fiskefilet.

Farmor og farfar bærer de mere borgerlige navne Kenn og Vivi Skov. Og drømmen om at åbne sit eget sted har eksisteret hos dem begge i noget tid.

Lokalerne på Rundinsvej 1, hvor der blandt andet tidligere har været slikbutik, havde de også kig på i noget tid, før de til sidst turde tage springet.

- Vi havde kigget rundt omkring i byen allerede i oktober, men vi var ikke helt klar. Så kørte vi forbi lokalet her og så, at de var ledige. Vi tog nogle billeder. Men det var også et sats. Den ene dag tog den ene dag den anden, og vi glemte egentlig alt om det. Men en dag spurgte Kenn, om ikke jeg havde taget et billede af et telefonnummer på udlejer. Vi ringede herned og så lokalerne. Derfra gik det rigtig stærkt, siger Vivi Skov, der er uddannet ernæringsassistent.

Drømmer om at udvide Det - kombineret med Kenn Skovs kokkeuddannelse - gjorde det oplagt at satse på smørrebrød.

- Vi har været rundt om meget. Om det skulle være en slikbutik, en isbutik eller en restaurant. Men vi blev ved med at vende tilbage til, at vi godt kunne tænke os at lave mad. Nu er vi begyndt med smørrebrød, men på sigt er drømmen at udvide, siger Kenn Skov.

Ideerne hos parret står da også allerede i kø.

- Vi har talt om, at vi skal sælge lune retter, så folk kan tage aftensmad med hjem, siger Vivi Skov.

- Ja, og jeg er uddannet med speciale i at lave sovser. Så det er også en idé, vi går med. At man kan købe hjemmelavede sovser med hjem til bøffen, supplerer Kenn Skov.

Søvn er en by i Rusland Men indtil videre har de højtbelagte smørrebrødsmadder været alt rigeligt at gabe over.

- Vi smører 200-300 madder om dagen. Så vi har nok at gøre med bare at følge med i øjeblikket, siger Vivi Skov, der fortæller, at forretningen er blevet et familieforetagende for den sammenbragte familie. Da Ugeposten er forbi, hjælper både børn og svigerbørn til.

- Jeg har været i store kantiner. Det er slet ikke mig. Her har jeg fundet min hylde, siger Vivi Skov og fortsætter:

- Vi har kørt på i en måned. Og søvn er en by i Rusland. Vi står op klokken tre om natten, men jeg har endnu ikke vågnet uden et smil på læben, og jeg går også glad i seng. Det er bare fedt. At det er vores eget. Det gør, at man med glæde knokler lidt ekstra, siger hun og jubler samtidig over det sammenhold, de allerede er stødt på i Helsinge.

Begge bor lokalt - Vi bor her begge, så vi vidste godt, hvor søde folk er. Men det har alligevel været overvældende at se, hvor begejstrede folk har været. Vi har fået så mange søde beskeder, og folk kommer igen og igen. Også bare for at købe en håndfrikadelle.

- Vi er også blevet taget så godt imod af de andre butikker. Den ene dag fik vi blomster fra gadekærforeningen, og andre har også været forbi med buketter. Det har været superdejligt at se, hvordan butikkerne bakker op om hinanden, siger Vivi Skov. På grund af corona-restriktionerne er det ikke muligt at spise 'farmor og farfars' mad i forretningen i øjeblikket.

- Men det er målet på sigt. Planen er også at sætte nogle blomsterkasser, borde og stole op, så man kan spise et frisklavet stjerneskud eller en tatarmad på en flot tallerken, slutter Kenn Skov.