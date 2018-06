Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Handicappede kan ikke komme på stranden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handicappede kan ikke komme på stranden

Gribskov - 06. juni 2018 kl. 04:03 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommer, sol og så i vandet. Sådan ser de kommende måneder ud. Men ikke for alle. I Gribskov er det svært at komme til stranden, hvis man er blind, sidder i kørestol eller lider af andre handicap, der gør, man ikke er hundrede procent selvhjulpen.

I Gribskov er Tisvilde ved stejlepladsen og Dronningmølle officielt handicapstrande - men i praksis er det noget andet. Det betyder, at der er ramper, som er lavet, så det fører henover sandet. Men når det blæser og de sander til, er der ikke adgang.

- I Dronningmølle kommer det an på, om livreddere har tid til at feje og gøre klar - der er ikke nogen, der passer rampen ellers - det skal kommunen gøre, men det bliver ikke gjort.

Sådan lyder det fra formand for handicaprådet i Gribskov, Bente Ullits Eckmann.

- Dronningmølle har været usikker og vi er ikke tilfredse med, den ikke bliver passet.

At det er livredderne der har påtaget sig pasningsopgaven betyder også, at handicaprampen kun er tilgængelig i badesæsonen - men at den ikke kan bruges en efterårsdag eller andre tidspunkter af året, når et strandbesøg også kan være rart.

- Vi skal have lige muligheder og handicappede kan også lide at mærke og være tæt på vand og få den specielle luft ved havet, siger Bente Eckmann. Og peger på den sidegevinst ved adgangsramper, at så kan også familier med barnevogne lettere komme på stranden.

Handicaprådet har rejst problematikken politisk i udvalget for miljø, klima og kyst. De skriver til udvalget: Rådet er bekymret for, at kommunen hverken har en systematisk vedligeholdelsesindsats eller en handleplan for udvikling og forbedring af tilgængeligheden... Det ville pynte på turistbrochuren.«

Udvalgsformand Michael Hemming Nielsen (Enhedslisten) henviser til, at Gribskov Kommune befinder sig i en situation, hvor der skal spares.

- Vi er røget ind i ekstra tung sparerunde, og den skal vi igennem. Det er klart, at vi politisk prioriterer handicapadgangen til strandene. Hvor store problemer, der er i Dronningmølle, ved jeg ikke. Hvis der er seriøse problemer må vi se på, hvordan vi kan få det løst, siger han.