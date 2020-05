Send til din ven. X Artiklen: Handelslivet i Gilleleje har glæde af sommerhusgæster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handelslivet i Gilleleje har glæde af sommerhusgæster

Gilleleje er fyldt med mennesker, og det har gjort livet for butikkerne nemmere i tiden med corona.

Gribskov - 06. maj 2020 kl. 15:03 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er både butikker, der klarer sig fint igennem coronakrisen, og der er butikker, der ikke har det godt i denne tid. Sådan er det i de fleste byer, og det gælder også Gilleleje.

- Det er klart, at restauranter og caféer har det værre end normalt, siger Henrik Magelund, der er formand for Gilleleje Handels- og Turistforening.

- Mit indtryk er, at butikkerne godt kan mærke en større ændring, men at mange klarer sig, siger han.

- Der er nogle, der er del af en kæde, som har været lukket ned, men de er åbnet igen. Alle har taget de forholdsregler fra myndighedernes side med afstand og afspritning, siger Henrik Magelund, der godt kan se i byen, at der er mange mennesker i sommerhus for tiden.

Mange i sommerhus - Flere ø-samfund var ikke ramt af corona, og de bad egentlig folk om at blive væk fra deres sommerhuse. Her i Gilleleje virkede det som om, at da Mette Frederiksen mere eller mindre lukkede landet, så tog folk i sommerhus, siger Henrik Magelund og fortsætter:

- Det er måske derfor, vi er kommet så godt igennem. De skal ned og handle dagligvarer, og så får de også lige købt nogle ting i butikkerne. På den måde klarer vi os, siger han og roser også gæsterne i byen:

- Heldigvis har også folk i sommerhuse udvist det ansvar, som alle vi andre også har.

Sommerhussalget kører også derudaf, så det kan blive en sommer med endnu flere borgere i Gilleleje end normalt.

- Vi kan jo se, at luftfartsselskaber kæmper, og der går måske et par år, før alt kører normalt. Så folk har fået øjnene op for en anden måde at holde ferie på, siger Henrik Magelund, der som formand for handelsforeningen også kommer med et surt opstød rettet mod regeringen og hjælpepakkerne.

- Mange af pengene fra hjælpepakkerne er ikke udbetalt endnu. Hvorfor skal der være et A- og et B-hold? De offentligt ansatte, der ikke skulle arbejde, blev sendt hjem med fuld løn, mens de private skal søge om en kompensation, hvor mange ikke har fået den endnu.

- Vi får lov til at betale og blive beskattet, men vi kan se, at der er stor forskel på at være offentligt og privat ansat, siger Henrik Magelund.