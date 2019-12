Halv million til nye fællesskaber

Fire lokale projekter, der alle har et mål om at fremme sundheden i Gribskov, modtager nu støtte fra puljen »Sammen om sundhed og trivsel.« Det har udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttet. Det sker, mere end et år efter, at det daværende udvalg for Forebyggelse og Idræt besluttede at oprette puljen. Uddelingen er blandt andet blevet forsinket af omkonstituering og budgetproces. Men nu er der altså støtte på vej til fire projekter, der har det til fælles, at de vil forbedre den mentale sundhed og skabe fællesskaber på tværs. Det er blandt andet et gruppeforløb for piger i 10. klasse, der skal fremme deres mentale trivsel og styrke fællesskaberne. Projektet er et samarbejde mellem Frivilligcenter Helsinge, 10. klasse i Gribskov og organisationen GirlTalk. Leder i frivilligcenteret, Lisa Tange, glæder sig over støtten og håber, at man med projektet kan forebygge, at unge piger mistrives og får stress, angst og depression, som der ellers er en stigende tendens til.