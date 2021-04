Hærværksbølge ved plejehjem

Søndag var flere biler udsat for hærværk på parkeringspladsen ved Skovsminde Plejecenter.

Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport. Her oplyser de, at en række anmeldelser løb ind mandag formiddag. I alt fem biler skulle være blevet udsat for hærværk ved at få deres dæk punkteret med en ukendt genstand.