Fra venstre formand Birgit Wullf, bestyrelsesmedlem Ester Thomsen, Lisbeth Hamborg og Per Frederiksen ved overrækkelsen 8. oktober. Foto: Jan Stephan

Hædersgave overrakt med corona-forsinkelse

Lidt corona-forsinket kunne stiftelsen af Jens Bo Larsen Mindelegat 8. oktober på Det Gamle Posthus overrække Hædersgaven 2020 til Lisbeth Hamborg og Per Frederiksen.

De modtager hædersgaven for deres frivillige arbejde og store lokale engagement i museumsregi, Gilleleje Bio, Vinterbaderklubben og på Munkeruphus. Samt for værdifuld hjælp til udstillingen 'Historien om Jens Bo Larsens Mindelegat' i 2019.

Lisbeth Hamborg er opvokset lokalt og blev ansat på Gilleleje Bibliotek i 1986, hvor hun bl.a. arbejdede med Kulturklubben og stod for mange andre arrangementer. Hun har siddet i Søborg Menighedsråd i 12 år og sidder nu i Gilleleje Museums bestyrelse og er frivillig i Gilleleje Bio.

Per Frederiksen blev ansat på Gilleleje Bibliotek i 1979 og stod for kulturelle arrangementer og var med i Gilleleje Voksenfilmklub. Som pensionist blev han frivillig på Gribskov Arkiv, er medlem af bestyrelsen for Gilleleje Vintersvømmere og frivillig medarbejder på Munkeruphus og i Gilleleje Bio.