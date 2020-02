Hæder til ungdomsskoleleder

»Nytgribskovs hæderspris« bliver givet til én, som har gjort noget særligt for at samle lokalsamfundet i Gribskov Kommune. Morten Ulrik Jørgensen fortalte i forbindelse med uddelingen, at Mikael Lieberkund i årtier har skabt et samlingspunkt i unge menneskers liv gennem Helsinge Ungdomscenter, musicals og meget andet. Prisens første modtager blev fundet efter et opløb blandt seks nominerede