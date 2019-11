Kirsten Ortwed ses her til venstre i billedet - med hendes værk After Before i baggrunden. I midten står kurator Carina Zunino og yderst ses kulturskoleleder Lars Lundgaard Jensen. Foto: Kim Matthäi Leland.

Hæder for sølvbåd til triennale-kunstner

Henover sommeren har man kunnet se en sølvmalet fiskerbåd på toppen af Gilleleje Veststrands klitter. En fiskerbåd, der er lavet af billedhuggeren Kirsten Ortwed, og som var udstillet i anledning af årets udgave af Nordkystens Kunsttriennale. Og netop denne kunstner blev fornylig hædret ved et arrangement i Kjædemosehus. Her fik hun overrakt en hædersbevisning på 25.000 kroner fra Marie og Victor Haagen-Müllers Fond - en påskønnelse, der hvert år uddeles til en kunstner.

