Kaare Larsen kan kalde sig fremtidens landmand, fordi han er gået i spidsen for at få omdannet sin og de andres jord til sø - samt for at behandle sine malkekøer godt. Foto: Karl Erik Frederiksen

Hæder: Søbonden er bæredygtig

Gårdejer og mælkeproducent Kaare Larsen fra Dragstrup har nu fået bevis for, at hans produktion er bæredygtig. Det fik han torsdag aften på konferencen Landmand og Leder, der holdes i Herning. Her fik han sammen med to andre landmænd tildelt prisen »Fremtidens Landmand« af direktør Ejnar Schultz fra landbrugets videns- og innovationshus Seges.

Kaare Larsen får prisen i kategorien Bæredygtighed. Prisen er en påskønnelse for hans arbejde som formand for Søborg Søs landvindingslag, hvotr han er gået i spidsen for at få de øvrige lodsejere med på planen om at genoprette søen, der blev tørlagt i 1800-tallet, som sø. Selv om han selv har det meste af sin jord liggende på den drænede søbund, er han stærkt optaget af at genskabe den som en naturperle, hedder det i begrundelsen. Han får desuden prisen for at sætte dyrevelfærden meget højt for sine 180 røde malkekøer, der hver leverer 10.000 kilo mælk om året, samtidig med, at han driver markerne med så lille en miljøpåvirkning som muligt.