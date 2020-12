Hårdtslående dansk komedie - og et drys jul

Mathildes far Markus er udsendt soldat, men kommer hjem, da Mathildes mor dør. Det kan være svært at finde en mening med livet midt i så voldsomme begivenheder, og Markus sværger at det er en forbrydelse og at han vil dræbe morderen. Han får hjælp af tre skøre matematikere. I filmen medvirker Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Nicolas Bro og Mads Mikkelsen.