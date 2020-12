Venstres gruppeformand mener, at Morten Ulrik Jørgensen som følge af de mange sager på Havregården Kostskole bør trække sig som medlem af udvalg, der beslutter om børn i Gribskov skal tvangsfjernes. Foto: Allan Nørregaard

Hård kritik af politiker: Træk dig fra børneudvalg

Tidligere forstander på den skandaleramte kostskole Havregården er stadig medlem af udvalg, der skal beslutte, om børn skal tvangsfjernes. Det sender et forkert signal, siger gruppeformand.

Gribskov - 03. december 2020 kl. 07:04

Morten Ulrik Jørgensen (løsgænger) bør trække sig fra børne- og ungeudvalget. Så klar er beskeden fra Venstres gruppeformand Birgit Roswall. Hun er sammen med Morten Ulrik Jørgensen de eneste politiske medlemmer af udvalget, der blandt andet træffer afgørelser om, hvorvidt børn skal tvangsfjernes eller ej.

Men med de mange sager om rystende forhold på Havregården, hvor Morten Ulrik Jørgensen i 13 år var forstander, mener Birgit Roswall ikke, at han kan fortsætte i udvalget.

- Jeg vil opfordre ham til at sige, at han trækker sig. Der er ikke ret meget tilbage af byrådsperioden, så jeg mener, det vil være det smarteste at gøre i resten af byrådsperioden, siger hun.

Hun fortæller, at hun især er bekymret for det signal, man kan sende til de forældre, der i forvejen står i en svær situation og risikerer at få deres børn fjernet.

- Det er ikke hensigtsmæssigt over for de mennesker, vi sætter i den her situation. Det er mennesker, der er hårdt, hårdt pressede i forvejen. De kommer til et udvalg, der skal beslutte, om deres børn skal tages fra én. Det er svært nok i forvejen. Og så kan de se, at det er Morten med hans historik, der er med til at træffe beslutningen.

Overgreb og vold Det var DR og Ekstra Bladet, der som de første kunne fortælle om forholdene på Havregården. De fortalte blandt andet om seksuelle overgreb blandt børn, stofmisbrug, selvmordsforsøg og vold. Socialtilsynet sagde samtidig, at de ikke længere stoler på oplysninger, der kommer fra Morten Ulrik Jørgensen.

Han blev også i første omgang bortvist fra kostskolen, ligesom han er blevet politianmeldt for en række forhold på skolen. Blandt andet har han over for socialtilsynet indrømmet, at han har væltet et barn ud af sengen som en morgenvækning. Han har selv forklaret, at det var en »gimmick«.

Netop kritikken af Morten Ulrik Jørgensens person gør, at Birgit Roswall mener, at hans tilstedeværelse i børne- og ungeudvalget kan skabe unødig uro.

- Min bekymring går på, hvordan det må føles som forældre at sidde i den situation. Det er det, der fylder hos mig.

Morten Ulrik Jørgensen er ikke dømt for noget. Hvorfor skal han så trække sig?

- For mig har det ikke noget med det at gøre. Det er signalet over for de forældre, der skal møde ind i det udvalg, der er det vigtige. Der skal ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved vores beslutninger. Det er det, der kan være problemet i dag.

- Ingen kan pålægge Morten at trække sig, men der er moral og etik i de her lidt svære udvalg. Det er respekten over for de mennesker, vi fjerner børn fra, der er på spil. Der skal ikke kunne sættes en finger på, om vi er i stand til at vurdere de her sager. Og når en ekspert siger, at børn ville være blevet fjernet, hvis de var blevet udsat for de forhold, Morten har haft ansvaret for på Havregården, og det han har ladet foregå, så har vi et problem.

Nægter at trække sig Morten Ulrik Jørgensen selv nægter dog at trække sig fra udvalget.

- Det undrer mig, at Birgit ikke henvender sig direkte til mig, hvis hun har de her tanker. Jeg har intet hørt fra hende. Men jeg kan slet ikke følge hendes tankegang, jeg synes slet ikke, der er noget problem i, at jeg sidder, hvor jeg gør. Jeg har ingen sager af nogen art. Der er en lovgivning i Danmark i forhold til valgbarheden, og den skal man følge. Man skal ikke være moralske dommere over for hinanden. Jeg mener, jeg har en høj faglighed inden for det her område. Og hvis man går ned i sagerne med Havregården, har de intet med min person at gøre, siger han.

Der er da sager med din person. Socialtilsynet siger, at de ikke har tillid til dig og de informationer, der kommer fra dig. Du har over for Socialtilsynet også indrømmet, at du har kylet et barn ud af sengen. Så der er vel noget omkring din person, der gør, at man som forældre i disse sager kan sidde og tænke, at hvis socialtilsynet ikke stoler på dig, hvordan kan du så træffe den rigtige beslutning over deres barn?

- Nu har jeg aldrig haft mulighed for at forklare min situation i de her episoder, fordi jeg indtil for nylig var ansat på Havregården. Så jeg ser slet ikke noget problem i det, siger han.

Morten Ulrik Jørgensen har ellers tidligere i et stort interview i Frederiksborg Amts Avis den 24/10 fortalt sin version af sagen.

Birgit Roswall mener, at det sender et uheldigt signal over for forældrene, at de den ene dag kan læse, at alt det her er sket på Havregården, hvor du har haft ansvaret, og at du den næste dag skal træffe afgørelse i nogle ret følsomme sager?

- Når du siger ansvar, så er det sådan, at jeg har haft en pædagogisk leder på Havregården, der har stået for de her ting. Hun har haft ansvar for visitationen, og for at ting blev meldt ind til tilsynet. Vedkommende har ikke løftet den opgave. At jeg så har det øverste ansvar, er noget andet. Men i det her henviser jeg til min pædagogiske leder.

Men det er vel dig, der har siddet med det øverste ansvar som forstander?

- Ja, selvfølgelig. Men det mener jeg ikke har noget med udvalget at gøre.

Så du har tænkt dig at fortsætte i udvalget?

- Jeg mener som sagt ikke, det har noget med hinanden at gøre. Der er en lovgivning, man skal følge, og det gør vi.

Kan ikke tvinges Og netop fordi Morten Ulrik Jørgensen selv nægter at trække sig, kan man ikke tvinge ham ud, mener Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han fortæller, at der skal være tungtvejende saglige grunde, hvis man skal ændre på konstitueringen i en kommune.

- Nu kender jeg ikke den konkrete udvalgsstruktur. Men generelt kan man kun skifte udvalgsmedlemmer ud, hvis man laver en omkonstituering, og det kan man ikke bare umiddelbart gøre. Der skal være nogle saglige gyldige, siger han og fortæller, at politisk uenighed ikke er nok.

- Som kommunalpolitiker er man også uskyldig, indtil man er dømt. Det eneste, der kan fratage en politiker valgbarheden, er, hvis han bliver dømt for noget ulovligt. Hvis ikke han er det, kan han blive siddende.

Frederiksborg Amts Avis har spurgt borgmester Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov), der indtil de mange historier om Havregården kom frem, var partikollega med Morten Ulrik Jørgensen, om han er enig i Birgit Roswalls kritik.

- Jeg kan som borgmester ikke bestemme over et byrådsmedlems mandat, og Morten er valgbar og har ingen dom eller andet, der gør at han ikke kan bestride sine hverv i byrådet. Morten er desuden løsgænger og sagen er derfor en sag mellem ham og Birgit. Jeg henholder mig alene til lovgivningen og har ingen klager fået på Mortens udmøntning af sit formandskab i Børne- og Ungeudvalget, svarer han i en sms, da vi beder om et interview.

Herefter har vi spurgt, hvilket signal, borgmesteren synes, det sender, at en mand, som socialtilsynet ikke har tillid til, skal være med til at beslutte, om børn skal skal tvangsfjernes. Her har borgmesteren kopieret sit seneste svar og sendt en gang til.

