Hård kritik af bosted: Vores søn blev omsorgssvigtet

Gribskov - 16. marts 2021 kl. 11:27 Kontakt redaktionen

gilleleje: Bostedet Atlas i Gilleleje har et stor forbrug af vikarer, der ikke er forberedt godt nok på opgaven, og lever ikke op til de forpligtelser, de har overfor botilbuddets autistiske beboere. Det beskriver Radio4 i radioindslag og artikler om bostedet, der ellers ingen påbud har fået fra Socialtilsynet.

Radio4 har blandt andet talt med Susanne og Thomas Holm fra Gentofte, som har en søn med infantil autisme, der har boet på det privatejede bosted i 10 måneder i 2019. Forældrene mener, at stedet har svigtet deres ansvar over for deres søn, fordi han mistrivedes på stedet.

- De har svigtet deres ansvar over for David, og han mistrivedes på alle tænkelige måder. Atlas Gilleleje skal ikke have lov til at fortsætte. Der skal ikke være flere unge autister, der kommer til at lide under det her, siger Thomas Holm til Radio4.

Særligt peger forældreparret på, at personalegennemstrømningen har været for stor og vikarerne for dårligt forberedte. Den udlægning bakkes op af flere tidligere ansatte, som Radio4 har talt med.

Radio4 beskriver en episode, hvor en konflikt mellem David Holm og en vikar endte med, at David knuste en rude, ligesom politiet blev tilkaldt, og han blev kørt på psykiatrisk afdeling og bæltefikseret. Forældrene kritiserer også, at deres søn tog 30 kilo på i løbet af et halvt år, da han boede på stedet.

Radio4 er kommet i besiddelse af fem bekymringshenvendelser, hvori fire medarbejdere og én pårørende advarer Socialtilsynet om forholdene på Atlas Gilleleje, herunder det store vikarforbrug.

Atlas Gilleleje har ikke fået påbud fra Socialtilsynet og tilsynsrapporterne er positive. Atlas Gilleleje har ikke ønsket at stille op til interview, men afviser i en mail til Radio4 kritikken:

- Socialtilsynet reagerer naturligvis på bekymringshenvendelser, som enhver kan sende uden at stå til ansvar for eventuelle falske beskyldninger. Socialtilsynet vurderer således også alvorligheden af sådanne henvendelser, og hvorvidt de bygger på faktuelle forhold.

Radio4 ville gerne have interviewet Socialtilsynet om bekymringshenvendelserne og anklagerne mod bostedet Atlas Gilleleje, men tilsynet har oplyst, at det ikke ønsker at gå ind i den enkelte sag og har ikke ønsket at stille op til interview.

Atlas Gilleleje er et specialiseret tilbud for beboere diagnosticeret med autisme spektrum forstyrrelser og komorbide diagnoser som OCD, mental retardering, depressivitet og angst, og som kan have udadreagerende og selvskadende adfærd.

Bostedet er godkendt til seks voksne beboere.

