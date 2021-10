- Der er ingen tvivl om at de er favoritter ? og vi skal passe godt på deres kontraspil. Men ingen kan tage fra os, at får vi chancen, så tager vi den, lyder det fra Jesper Dahl. Foto: Jan F. Stephan.

Håndboldbrag med stjernespillere i Helsinge Hallerne

Gribskov - 04. oktober 2021 kl. 10:17 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Helsinge Hallerne lægger rammer til et brag af en håndboldkamp lørdag 9. oktober klokken 15, når Nordsjælland Håndbold får besøg af GOG. Det oplyser Nordsjælland Håndbold i en pressemeddelelse.

Nordsjælland Håndbold har haft en pointfattig start på sæsonen - med én sejr i seks kampe - mens GOG ligger i Top 5. Det er et hold med mange store spillere, ikke mindst VM's store stjernespiller Mathias Gidsel, Morten Olsen, samt den norske målmand Torbjørn Bergerud, og Simon Pytlick.

Men trods favoritværdigheden til gæsterne, så er Nordsjælland Håndbold ikke slået ud på forhånd:

- Der er ingen tvivl om at de er favoritter - og vi skal passe godt på deres kontraspil. Men ingen kan tage fra os, at får vi chancen, så tager vi den, lyder det fra Jesper Dahl, som vendte tilbage i denne sæson efter et år i Århus.

Og Nordsjælland Håndbold havde også held til at gribe chancen i fredags, hvor Ribe-Esbjerg HH blev slået 32-25.

Stemningen er god i truppen og trods nederlag, så har der været masser af gode momenter i de første kampe, som er værd at tage med videre, skriver klubben.

Cheftræner Simon Dahl fremhæver også, at i flere kampe har der været fremragende forsvar og angreb i lange perioder. Men han er også opmærksom på, at afslutningerne ikke har været gode nok, ligesom muligheden for at lave spilstop ikke udnyttes godt nok:

- Vi taler meget om kynisme. Det er at lave mål, når man har chancen, men det er også at lave et spilstop, når man har den mulighed, har han sagt til Frederiksborg Amts Avis.

Derfor er der brugt en del træningstid på at forbedre afslutningerne.

Og så skal det også tilføjes, at turneringen lige er startet, så der er masser af muligheder for at hente point i de resterende kamp.

To lokale talenter kan være med

Nordsjælland Håndbold har én spiller ude med skade: Matias Campbell. Og så kan der være en god mulighed for at opleve et par lokale spillere:

NH-talent er Nordsjælland Håndbolds 16 måneder gamle talentsatsning, og fire af U19-spillerne har været med i ligatruppen i de første kampe: To af dem kommer fra Team Helsinge Håndbold, som er den ene moderklub bag Nordsjælland Håndbold; nemlig Rasmus Wenneke Madsbøl og Malthe Vibe.