Se billedserie Det er Therese Grib og hendes hjælpere, man møder i forretningen. Søsteren Nina tager sig af det administrative. Snart kommer der strikkecafe i forbindelse med butikken. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Håndarbejde hitter blandt de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndarbejde hitter blandt de unge

Gribskov - 30. december 2017 kl. 16:34 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Da jeg flyttede hertil for ti år siden var der Gubi, Uldgalleriet og Stof og Råd, som Nina Nilson havde i VP-arkaden. Nina flyttede til Østergade, ind i BukseOles gamle lokaler for otte år siden og det er de lokaler, vi nu har overtaget.

Therese Grib sidder midt i sin nyindrettede butik i gågaden i Helsinge. »Fruernes« står der med store industrielle bogstaver over endevæggen, som er en symfoni af garner i alverdens farver.

Sammen med sin søster Nina har Therese købt og nyindrettet den gamle Stof og Råd forretning - og det har givet pote. Kunderne strømmer til og julehandlen har været fantastisk, siger den nyslåede butiksejer.

Therese Grib har været tilknyttet den »gamle« Stof og Råd forretning, hun har syet, strikket og passet butikken, når Nina trængte til en fridag. Men så skulle Nina Nilson på pension.

- Og i sommer brokkede jeg til søster: Når Nina lukker og Gubi går på pension så kan du ikke få en sytråd i byen.

- Så må vi jo købe butikken, svarede min søster.

Nina Grib boede på det tidspunkt i Norge, og det speede hendes hjemvende til Danmark op.

- Vi er sammen om forretningen, hvor jeg står for det daglige i butikken og hun for det administrative, fortæller Therese Grib.

Det kreative

Therese og Nine Grib kommer oprindeligt fra Birkerød, hvor deres forældre stadig bor. De er henholdsvis glaspuster og billedkunstner - så det kreative ligger i generne.

Nina er konservator, mens Therese er uddannet tøjdesigner og har bestyret og arbejdet for flere butikker i København. Men hun ville gerne tættere på sine fire børn i hverdagen - de er 2,5, 8 og 11 - og sådan startede tilknytningen til håndarbejdsforretningen i Helsinge, som hun i dag har overtaget og nyfortolket.

Til at hjælp sig har Therese Grib en ung pige, der er i forretningen om eftermiddagen og tre gange om ugen kommer en flexjobber formiddag og støvsuger, fylder varer op mm.

- Alt det, man ikke når i det daglige. For jeg har faktisk meget travlt - der er kunder hele tiden. Og det drejer sig om alt muligt fra en sytråd til en pakke nåle eller strikke-support, garn til en sweater eller et par sokker.

Therese Grib sælger opskrifter med sine garner og hvis det er indviklet er kunden meget velkommen til at kigge indenfor og få et godt råd med på vejen. Den rådgivning bruger butiksejeren en del tid på.

In

Håndarbejde er blevet stadig mere in. Det er meget moderne at strikke og hækle sine egne huer, handsker, tasker og tøj.

- Det er måske det her med en træthed af de masseproducerede varer. Med håndarbejdet får du noget, der er en ener hver gang. Det tror jeg også er det, de unge fascineres af., siger Therese Grib, der selv laver masser af kreativt håndarbejde - også sammen med sine børn.

Mange unge har brug for råd. Det er ikke sikkert, de har lært at strikke i skolen. Her hedder faget i dag Håndværk og Design - og måske nåede de ikke lige strikningen.

Men den kan de ældre.

- Nogle af de ældre damer, der kommer her, er sindssygt dygtige, det kan jeg jo slet ikke hamle op med, siger Therese Grib.

- Man kan se, de har gjort det i så mange år - og det inspirerer mig, at der kommer så mange dygtige mennesker, siger Therese, der selv lærte at strikke til husbehov i skolen - og senere har udviklet det, så hun i dag også laver egne opskrifter og designer.

Therese Grib har planer om at starte strikkecafe en gang om måneden i butikken, hvor man kan strikke sammen, hygge og lære af hinanden.

Langt de fleste af kunderne i butikken er kvinder.

- Jeg har også mænd, der køber garn. Det er ikke mange, men de er der. Der er også mænd, der køber stof til at sy - men med håndarbejde er vi jo nok lidt bundet i roller.

Sidste dag

Helsinges store garn og hobby-forretning, Gubis Krambod, har sidste åbningsdag i dag lørdag. Herefter går ejerne på pension og butikken er ikke solgt videre. De to søstre i Fruernes har derfor besluttet sig for at tage lidt af hobby-delen ind også: Broderi, filt, perler m.m.

- Vi har jo overordnet lyst til at holde byen i gang, så folk ikke skal tage til Hillerød efter deres indkøb. Vi har et stort opland , også med mange sommerhuskunder, der lige mangler en strikkepind eller et stykke stof til en pude, siger Therese Grib.

- Vi har åbnet en butik, fordi vi ser en mulighed for at leve af det, vi synes er sjovt. Når jeg går på arbejde her, så er jeg der, hvor jeg tænker, jeg skal være.

mikk