Kræfter i Tisvilde har startet en underskriftsindsamling for at gøre opmærksom på behovet for at sætte penge af til trafiksikkerhed. Foto: Lars Skov

Håber på 400 underskrifter: Trafikken skal være mere sikker

Lokalråd og grundejerforening vil gøre trafikken i Tisvilde mere sikker og har lavet en underskriftsindsamling. 174 har skrevet under mandag

Gribskov - 25. september 2020 kl. 16:29 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

174 underskrifter er på lidt over en uge tikket ind hos lokale foreninger, der ønsker at sætte fokus på trafiksikkerheden på Bygaden og Hovedgaden i Tisvilde. Det fortæller Jens Rane Holck fra Trafikgruppen under lokalrådet, der sammen med Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn står bag indsamlingen af underskrifter.

- Det skal være trygt for skolebørn såvel som for ældre - ja for alle - at færdes i vores by. I Tisvilde har vi gennem hele sommeren oplevet særlig megen trafik igennem Bygaden og Hovedgaden, lyder det i et indlæg fra de to foreninger, som håber, at politikerne i Gribskov Byråd vil sætte sagen på dagsordenen i forbindelse med budgetforhandlingerne.

- Vi har nu også indgået et samarbejde med skolen, og vi kommer blandt andet til at dele nogle flyers ud. Vi vil gerne lidt højere op i antallet, inden der er Økonomiudvalgsmøde om budgettet 1. oktober. Håber er, at vi når op på 400 underskrifter, siger Jens Rane Holck.

Administrationen på rådhuset er opmærksom på problematikken og har i samarbejde med Grundejerforeningen og Tisvilde lokalråd fundet frem til, at man vil fokusere på strækningen fra Vejbyvej til Birkepladsen.

Jens Rane Holck peger på, at forslagene tidligere har været en del af en behandling af trafiksikkerhedsønsker rundt om i kommunen. Fælles for disse er, at der skal afsættes midler i budgettet, før de kan gennemføres.

I et bilag til en dagsorden for et møde i Udvikling, By og Land fremgår det, at den trafiktælling fra 2015 viser, at der kører 2465 køretøjer i døgnet på strækningen Bygaden og Hovedgaden i Tisvilde, og at 85 procent kører under 54,5 km/t. 15 procent kørte altså over det tilladte. Der er lagt op til at sikre, at bilisterne ikke kan drøne igennem strækningen ved hjælp af blomsterkummer eller andet.

Det vil koste 250.000 kroner, vurderes det.

Trængsel om sommeren Udover problemet med for høj fart, vil trafikgruppen gerne have løst problemerne med trængsel i Hovedgaden om sommeren, hvor der opstår farlige situationer, når biler må køre op på fortovet for at komme forbi ulovligt parkerede biler langs vejen.

- Det er problematisk, fordi ingen håndhæver, at folk parkerer som de vil. Så har man noget, der minder om trængsel til en færge. Så vi ønsker os en håndhævelse af de eksisterende parkeringsregler. Vi har foreslået en parkeringsvagt igen, men der er også mulighed for andre kreative løsninger, hvor man tænker ud af boksen, siger Jens Rane Holck.

