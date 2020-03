Gymnaster fra GymHelsinge kommer ikke til at vise forældre og andre, hvad de har lært i sæsonens løb. Opvisningen lørdag er aflyst som følge af myndighedernes anbefalinger for at undgå spredning af Corona-smitte. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Gymnastikopvisning aflyses Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnastikopvisning aflyses

Gribskov - 06. marts 2020 kl. 17:15 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Myndighedernes anbefaling om at aflyse eller udskyde arrangementer med over 1000 deltagere, for at undgå smittespredning med Corona-virus, får konsekvenser for gymnastikopvisningen i Helsingehallerne lørdag. Den aflyses, oplyser GymHelsinge på hjemmesiden.

- Det er slet ikke til at bære, for vi ved, at vores skønne gymnaster har trænet, øvet sig og glædet sig til at vise deres familier, hvad de har lært, skriver foreningen.

- GymHelsinges bestyrelse og ledelse har taget denne beslutning om aflysning på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, DGI og DIF at ikke afholde events med plus 1000 deltagere på nuværende tidspunkt, lyder det.

- Vores instruktører vil gøre alt for at gøre resten af gymnastiksæsonen til en super god oplevelse for alle vores gymnaster. Foreningen vil hjælpe holdene med at arrangere hvert holds sidste træning som en opvisning med fri adgang for familierne. Årsmærker vil også blive uddelt ved sidste træninger til vores jubilarer. Pokaler som årets fighter og årets gymnast vil blive overrakt og bragt på vores nyhedskanaler, skriver foreningen.

Indkøbte adgangsbilletter og spisebilletter refunderes snarest.

Der var ventet mellem 1200-1500 mennesker den årlige hjemmeopvisning, fremgår det af foreningens Facebookside.

Der vil blive taget bestik af hvert enkelt arrangement i Helsingehallerne i den kommende tid, oplyser driftsleder René Petersen.

- Man kan henvende sig til den arrangerende klub, som vil informere. Men Helsingehallerne er med til at bestemme, hvad der kan afvikles, siger han.

Gribskov Kommune har ikke planlagt arrangementer med over 1000 deltagere i nærmeste fremtid.

- Men grundlæggende samles vi nu og vil se på, hvad der er sagt og gjort fra regeringens side. Vi følger det meget tæt og sørger for at informere om nye tiltag, siger kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

I forvejen har kommunen indført karantænekrav i 14 dage til alle kommunale medarbejdere, der har rejst i områder med risiko for Corona-smitte.