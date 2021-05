Gymnasium hårdt ramt: Så mange elever er smittet

For en stor del af eleverne på Gribskov Gymnasium, står den nu igen på virtuel undervisning, efter coronavirus har fået tag i skolen. 15 elever er i skrivende stund konstateret smittet med covid-19, og det betyder, at fire hele klasser og to halve klasser er sendt hjem. Det oplyser rektor på Gribskov Gymnasium, Kristoffer Høy Sidenius.

Gymnasiet er nu i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed - og det er i samråd med styrelsen, at klasserne er sendt hjem.

- Ellers er meldingen, at vi får en besked senere i dag (tirsdag, red.) om der er mere, vi kan gøre. Ellers overvejer vi, om der er mere, vi selv kan gøre for at begrænse kontakten mellem eleverne yderligere, for eksempel ved at gøre valgfagsundervisningen virtuel. Så måske vender vi tilbage til noget af det, vi har gjort tidligere, siger rektor.