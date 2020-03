Gymnasieelever udsmykker rusmiddelcenter: Det har været en øjenåbner

Et kunstprojekt har givet gymnasieelever et indblik i, hvad et rusmiddelcenter er for en størrelse - og samtidig har rusmiddelcenteret haft en indgang til at fortælle de unge, at man faktisk kan få hjælp hos centeret - helt ned til 15 års alderen.

- Vi har en fin kontakt til kommunen og mødtes på Rusmiddelcenteret, og så gik jeg hjem og tænkte over, hvordan vi kunne lave noget, der kunne give mening i billedkunst. Det har fået givet eleverne noget faglighed, og så har vi været ude af huset og fået en sjov oplevelse, siger billedkunstlærer Rasmus Lind Greiner, der glæder sig over, at eleverne har fået flere forskellige ting ud af forløbet.