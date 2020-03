Kristoffer Høy Sidenius: - Vi aflyser alle studieture i marts og april. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gymnasieelev smittet i Danmark

Gribskov - 14. marts 2020 kl. 16:22 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En elev i 3.g på Gribskov Gymnasium i Helsinge er blevet testet positiv med coronavirus. Eleven blev syg torsdag og blev efterfølgende testet. Lørdag morgen fik han svaret, at testen var positiv. Ifølge rektor Kristoffer Høy Sidenius har eleven ikke været ude at rejse, så han kan være smittet hvor som helst - men ikke i udlandet. Rektor sørgede straks for, at elevens klassekammerater og forældre blev orienteret direkte. I orienteringen hedder det blandt andet, at eleven opholder sig hjemme og er i bedring. Både eleven og hans forældre er sendt i hjemmekarantæne de næste to uger.

Rektor sendte lidt 09:30 en besked ud til samtlige elever og forældre, hvor han skriver, at skolen følger anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen:

»Jeg har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at høre, om man som elev eller ansat på Gribskov Gymnasium nu skal tage yderligere forholdsregler. Sundhedsstyrelsen siger, at man fortsat skal sørge for god hygiejne. De anbefaler, at man bliver hjemme og undgår unødvendig kontakt med andre. Men der er ikke tale om et forbud om at gå ud. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man er særlig opmærksom på symptomer på corona: Feber, luftvejsinfektion/vejrtrækningsproblemer, kulderystelser, muskelsmerter, ondt i halsen, hovedpine, diarré, kvalme/opkast. Man skal ringe til lægen, hvis man oplever problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage. Det er vigtigt, at man ringer først og ikke møder op i venteværelset, da man kan smitte andre.

Jeg anbefaler at man tager Sundhedsstyrelsens anbefalinger alvorligt, holder sig hjemme mest muligt og undgår unødvendig kontakt med andre......«

Han skriver også, at beslutningen om at lukke Danmarks grænser samt anbefalingerne fra Udenrigsministeriet har fået gymnasiet til at aflyse alle planlagte studieture i marts og april, og at skolen vil gøre for, at de indbetalte beløb for rejserne bliver refunderet. Der er desuden planlagt en udvekslingsrejse til Ukraine i maj, som det også er meget usikkert, at den gennemføres, skriver han.