Gymnasieelev: Må vi mene noget?

Gribskov - 07. november 2020 kl. 14:46 Af Clara Bonnesen Østergaard, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen

kronik Døren går i frisørsalonen, hvor jeg har ungdomsarbejde, og ind kommer en ældre dame. Hun er ulasteligt klædt på i en smuk frakke og med store gyldne øreringe hængende tungt fra ørene. Jeg komplimenterer det kunstfærdigt bundne tørklæde, og hun takker, inden hun lægger tasken i en ledig frisørstol ved siden af den kunde, der sidder der i forvejen.

Snakken falder på gråt hår. Begge kvinder har farvet hår og er frustrerede over fremkomsten af rynker og hvide udgroninger. Jeg blander mig i samtalen og udtrykker, at jeg ikke synes, man skal ærgre sig så meget over det grå hår. Efter min mening kan det sagtens se både smukt og elegant ud.

Ikke første gang

Knap har det sidste ord sluppet mine læber, før jeg bliver fejet af. "Det er du slet ikke gammel nok til at mene noget om", og "vend tilbage, når du fylder 50". Jeg er ikke overrasket, for det er ikke første gang, jeg møder den indstilling. Det er ikke altid udtalt så tydeligt, men i min hverdag bliver jeg tit mødt med små bedrevidende og overbærende smil, når jeg udtaler mig om andet end min skolegang eller mine kæledyr. Udtryk der siger: "Ja, det er fint, lille ven. Du skal nok indse, hvordan det rigtigt er. Senere." Hvis jeg mener noget passioneret om en sag, er det blot udtryk for ungdommelig idealisme og skal ikke tages alvorligt. Det kan være frustrerende, men der er også en vis logik i det.

Ganske vist står unge som arvtagere til vores samfund, men alle kunne meget vel være bedre tjent med at dem, der må mene noget i samfundet, er dem med mest kendskab til det. Måske ville det være vores undergang, hvis vi tog blåøjede brushoveder som mig alvorligt.

Ældres beslutninger

I forbindelse med brexit, som flest ældre briter stemte for, og størstedelen af de unge stemte imod, har man kunnet høre utilfredshed over, at den ældre befolkning træffer skæbnesvangre beslutninger, som måske først vil få rigtige følger, når ungdommen tager over. Man kan fristes til at mene, at de unges stemmer skulle have talt mere, end de gjorde, men det ville for det første være meget udemokratisk, og for det andet ville der ikke være nogen garanti for, at de unge træffer bedre beslutninger end resten af befolkningen. Faktisk er der meget, der taler imod det.

Med alder kommer erfaring

Når voksne i min hverdag forholder sig til mine meninger som naiv uerfarenhed, så er der måske noget om snakken. Har man som ung levet et privilegeret liv, som de fleste heromkring heldigvis har, så er det eneste, man har at tilbyde verden, rosenrøde barndomsforestillinger.

Er man heldig, har man aldrig kendt rigtig smerte eller set eller oplevet, ja noget som helst. Med alder kommer erfaring, og udtrykket "klog af skade" forklarer meget præcist, hvorfor man kan synes, at unge ikke har indsigt til at mene noget så radikalt, som vi jo ofte gør.

Jo flere mennesker der har deltaget i en undersøgelse, jo mere brugbart bliver resultatet, og på samme måde må de beslutninger, man træffer, blive bedre, hvis man har mere erfaring at bygge dem på. Tænkt på den måde er 18 år som valgretsalder alt for lavt. Hvad har man af livserfaring at sætte sit kryds ud fra?

Så er spørgsmålet blot, hvornår man har levet længe nok til at måtte mene noget. 20 år er i hvert fald for lidt, men måske en 30-årig må? Men en 30-årig i dag kan jo hverken huske kold krig eller aids-epidemi. Det går virkelig ikke. Så 40 da? På den anden side ved en 40-årig ikke så meget om livet som en person på 60. Det holder måske ikke at tænke sådan. Et barn på 10, der har været kritisk syg fra fødslen, vil kunne sige mere om livets alvor end de fleste.

Vi er forskellige mennesker, der kommer med forskellige erfaringer. Medgivet: nogle flere end andre.

Fælles for alle erfaringer er dog, at de gælder for gårsdagens verden. Erfaringer er vigtige, ja helt afgørende for at rykke sig, som person, som samfund og som verden.

Tænk, hvor vi ville være, hvis vi ikke lærte af erfaringer.

Man kan håbe, at vi allesammen har nogle, der er værd at tage med. I morgen byder nemlig på ubetrådt land for både unge og gamle.

Så håber jeg da, at alle kan bidrage med noget, der kan bruges. Hvis det altså bliver taget alvorligt.

Men hvad ved jeg med mine 17 år?

Ung i Gribskov

Hvordan ser unge på verden - og på livet i Gribskov? I samarbejde med Gribskov Gymnasium har Ugeposten udskrevet en artikelkonkurrence. Denne artikel er en af besvarelserne.