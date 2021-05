Hvorfor er der ikke flere, der cykler, spørger gymnasieeleven i denne artikel. Foto: Adobe Stock Photo. Foto: Glaser - stock.adobe.com

Gymnasie-elev i opråb: Alt for få unge cykler i Gribskov

Gribskov - 07. maj 2021 kl. 16:51 Af Linea Moltved Skræp, elev på Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen

debat En helt almindelig tirsdag, da jeg var på vej hen til cykelstativet med min skoletaske over skulderen, kunne jeg ikke undgå at lægge mærke til, at vejen vrimlede med curlingmødre. Jeg kan ikke begribe, hvor mange elever der bor i tilpas gå- eller cykelafstand til skolen, men alligevel bliver kørt.

Hvis man tager cyklen, kommer der færre biler på vejene, og man får selv lidt gratis motion. Mange studier tydeliggør både de psykiske og sundhedsmæssige fordele ved at cykle i hverdagen.

Et samfund med mange cyklister er sundere, renere og sikrere. I Gribskov er der gode cykelmuligheder og fine cykelstier. De fleste unge kunne sagtens cykle til skole, hvis de bor under 5 km fra skolen. Hvis man kører 20 km/t, tager det jo kun et kvarter at cykle 5 km.

Mange af mine kammerater er vant til at ringe efter deres forældre og blive hentet i tide og utide. Hvordan kan man blive selvstændig og beslutsom, når man er bundet af andre på den måde? De fleste heromkring er slavebundet af deres bus og går vildt op i, om klokken er 15:28 eller 15:31, for det er altafgørende for, hvornår de kan være hjemme.

Det fedeste ved at cykle er, at man ikke er afhængig af nogen. Når timen ender tidligere, eller man ikke er klar til at tage hjem endnu, er cyklen det perfekte svar. Man skal ikke stå og vente på nogen, der aldrig kommer på det rigtige tidspunkt. Cyklen ændrer ikke køretider i weekenden, og den er klar hvert eneste minut i modsætning til bussen. Når man cykler, kan man nå at bearbejde dagens indtryk og blive klar i hovedet. For mig er cyklingen den pause, som alt for mange unge mangler i hverdagen. Det er en glæde ved at følge årets gang og se bladene springe ud, blive grønne og falde af. At cykle til skole kan bringe os unge ud i naturen, som ellers er ved at blive glemt.

