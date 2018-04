Se billedserie Flemming og Ulla Olsen giver hinanden et iværksætterselskab i guldbryllupsgave. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Guldbryllupspar er iværksættere

Gribskov - 29. april 2018 kl. 11:48 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 75-år siden gik den lille Flemming Olsen i korte bukser og iført sit instrument, trompet, som Tivoligarder. For 60 år siden stod han udenfor lågen til den berømte park og kunne herfra indenfor en distance af ti minutter tælle 19 steder med levende swingmusik og dans: Steder som legendariske Scala-salen, Giraffen i Palladium og Skandia.

Da Flemming og Ulla Olsen i 70'erne vendte retur fra USA efter en udstationering hos IBM spillede han i Mandagskvartetten på Hotel Trouville i Hornbæk. Og ikke mange år efter grundlagde han sit eget firma, der »underviste« koncerner og firmaer i ledelse efter swingmetoden.

Swingmusikken har været en del af Flemming Olsens liv - og nu kommer Gilleleje til at nyde godt af hans passion.

Fra september vil han og hustruen Ulla stå i spidsen for såkaldte dansanter med middag, swing, et lille causeri og dans for dem, der vil det.

De to, som er henholdsvis 82 og 74, kan denne lørdag fejre guldbryllup. I den anledning er gaven til hinanden et såkaldt IVS selskab - et iværksætterselskab. Og det, de iværksætter, er altså dansanter på Hotel Gilleleje Strand.

- Nu satser vi folkepensionen og kører derudad. Vi giver hinanden en guldbryllupsgave, hvor vi vil hidse folk op her på egnen, lyder det humoristisk fra Flemming Olsen.

Den overordnede ambition er at udvikle et fællesskab, et netværk med navnet Keep Swinging - samvær i professionelle rammer fri for musak og mobiltelefoner.

Gitte Artby, som har istandsat Hotel Gilleleje Strand, er Ulla Olsens niece - og de tre har, som Flemming Olsen formulerer det, indgået »en strategisk alliance« for at føre »kultiveret brugervenlig swing« ind i Gilleleje igen i det såkaldte »Lulus gamle lysthus«.

- Det bliver for vores årgang og lidt yngre. 60+ - det er dem, vi jagter og skal have ind i folden og give uro i benene, forklarer Flemming Olsen.

Der er dog ingen dansetvang. Ulla Olsen for eksempel har ikke tænkt sig at indtage gulvet, men det er også tilladt bare at tale sammen og nyde musikken.

- Her går vi efter internationale og danske evergreens, Leo Mathisen, Svend Asmussen, Brødrene Campbell, Peter Rasmussen, siger Flemming Olsen.

Udover uro i benene og mad til maven bliver der også noget til hovedet på arrangementerne.

- Inden vi slipper den håndplukkede musik løs, bliver der et indlæg. Det kan for eksempel være et stykke historie fra den gyldne swingtid eller et causeri - vi kalder det sitdown comedy.

Vinyl og røverhistorier

Gilleleje er fuld af aktiviteter hen over sommeren, så ægteparrets guldbryllupsgave realiseres først til september.

- Vi skal dække ydersæsoner før og efter sommer, derfor bliver det i september. Førte gang fredag den 28. aften.

- Nu skal vi ud at sælge det, siger den administrerende direktør, Flemming, der har indsat sin kone (»som bestemmer det meste«) som direktør i deres fælles iværksætterselskab.

- Publikum er der. Vi har haft et enkelt arrangement i januar med Toxedo Swingband, der var udsolgt på et øjeblik.

Foruden dette arrangement er Flemming Olsen ved flere lejligheder stillet op på hotellet med sin pladesamling til et såkaldt vinyltræf.

- Så kommer jeg med mine gamle vinyler og fortæller nogle røverhistorier. Der var stuvende fuldt til arrangementet lige før påske.

Den administrerende direktør har da også en underholdende baggrund at trække på. Efter et langt arbejdsliv som leder i IBM med udstationeringer i USA og Frankrig stiftede Flemming Olsen et firma. Her »underviste« Flemming Olsen med et 7-mands orkester i, hvordan man skaber »en swingende organisation«.

- At få en organisation til at fungere er det samme som at få et orkester til at spille sammen. Det handler om adfærd, kommunikation, pårvirkningsstile og forandringsberedskab. Alle de der frække ting, siger Flemming Olsen.