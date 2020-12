Guide: Lokale gaveidéer

De fleste af os glæder sig til juleaften. Men hvad skal man finde på at give til moster Oda eller hendes mand, som aldrig ønsker sig noget? Vi har samlet en stribe gode gave-ideer - både til den store og lille pengepung. Alle gaverne kan købes lokalt i Gribskov. Mange er hårdt ramt af corona-virussen, og derfor fortjener de, at vi støtter dem ved at handle lokalt. Glædelig jul!