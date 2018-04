Se billedserie Statueparken ved Tegner - museumsdirektør Luise Gomard th. Herfra kan der blive udsigt til en grusgrav op ad det fredede »Rusland« og deraf følgende støj , trafik og støvgener. Foto: Allan Nørregaard

Grusgrav møder hård modstand

Gribskov - 23. april 2018 kl. 07:46 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Skandaløst, åndssvagt og helligbrøde. Sådan lød det fra politikere og interesseforeninger, da Frederiksborg Amts Avis i efteråret kunne afsløre, at et område ved det fredede Rusland og Rudolph Tegners statuepark og lige op ad den nye nationalpark er i spil til grusgravning.

Området ligger i vandindvindings-oplandet til Villingebæk Vandværk og 90 procent ligger i kystnærhedszonen. Landskabet er skove, istidsmoræner og bakker, som tidligere var jorde under Esrum Kloster.

Råstofplanen for Region Hovedstaden, hvor området udpeges som interesseområde, er netop nu i høring.

Behovet for råstoffer har været stigende igennem mange år, blandt andet på grund af store projekter i hovedstaden. Der er oprettet flere grusgrave i det midt- og sydsjællandske - og Nordsjælland skal altså heller ikke gå ram forbi.

Frem til den 16. maj 2018 kan alle afgive høringssvar ved at gå ind på Region Hovedstadens hjemmeside.

Røg, støj og møg

Tegners Museum ved Villingerød er et af de steder, der kan komme til at få gener som støv og støj - samt en spoleret udsigt i det, der af Gribskov Kommune er ansat som et bevaringsværdigt landskab.

Museumsdirektør Luise Gomard er netop ved at udfærdige et høringssvar og har kontakt til politikere i kommunen.

- Det er meget mærkeligt og meget beklageligt, at vi ikke automatisk er inde som høringsberettigede, lyder det fra museumsdirektøren. Luise Gomard har svært ved at forstå, at der muligvis kan anlægges en grusgrav i det naturskønne område ved Tegners Museum, hvor udsigten fra det lyngdækkede Rusland over bakkerne er en stor attraktion.

Det samme har Jens Andersen, bestyrelsesmedlem i DN Gribskov.

- Hvis Tegners, som er en perle, får ødelagt deres udsigt - så er det da stik imod interesser i forhold til for eksempel turisme og rekreative interesser, siger Jens Andersen.

Også Danmarks Naturfredningsforening Gribskov er i færd med at udfærdige høringssvar. Herfra peger Jens Andersen på flere områder, han ser som meget problematiske i forhold råstofplanen. Det er ødelæggelse af naturen, det er røg, støj og gener samt trusler mod grundvandet.

- Tingene hænger slet ikke sammen. Vi har Nationalpark, Natura2000 og Det grønne Danmarkskort - og så vil man samtidig fjerne disse naturområder ved at grave, siger Jens Andersen.

- Hvis man laver planer som Natura2000 - hvorfor tilsidesætter man dem så?, undrer han sig.

- Man udpeger værdifulde kulturlandskaber - og så smadrer man det. Hvorfor kan man ikke koble planlægningen på en bedre måde. Hvis man ser på kort over områder heroppe, kan man se, at arealer er brugt fire gange. Tingene hænger slet ikke sammen. Det er pinligt, vi har så mange mennesker til at lave planer, der slet ikke koordineres.

Der er flere områder i Gribskov, som ønskes som graveområde i en revideret råstofplan. Området ved Tegners i Villingerød er et af de mest debatterede.

- Det er i kommuneplanerne udpeget som værdifuldt kulturlandskab med beskyttede diger, regionale rekreative stier og så videre, siger Jens Andersen.

- Tegners kan skyde en hvid pind efter sin udsigt, hvis det her sker. Den anden side af sagen er, at man graver et kæmpehul - og det må man bagefter ikke fylde op. Landskabet kommer aldrig til at ligne det, det var. En bakke bliver til et hul.

Men det landskabelige er for naturfredningsforeningen ikke det eneste.

- Med en eventuel gravning bliver der også åbnet ned til grundvandet - i et område med særlige drikkevandsinteresser. Man fjerner det naturlige dæklag. Der kan både ske forurening under selve graveprocessen og i det åbne land sker det ikke sjældent, at folk smider ting sådanne steder - lige ned til grundvandet. Desuden handler det om støj, støv, tung trafik og markedspriser i området. En grusgrav svarer til at ligge ved en motorvej. Det er meget voldsomme ting, der sker. Både i anlæg, drift og efterdannelsesfasen.

Inden Regionsrådet beslutter, om der skal udarbejdes en revision af Råstofplan 2016 - 2020 er Regionens redegørelse altså i offentlig høring. Høringen løber til den 16. maj.

Regionsrådet forventes at træffe beslutning om revision af råstofplanen på deres møde den 21. august 2018.

Udover området ved Tegners har region Hovedstaden peget på andre områder til gravning. Det gælder Nellerød/Nejlinge med store dele af Høbjerg hegn, der er fredskov. Helsinge - Ammendrup, der er udlagt til fremtidig byzone - et område fra Skovgårdsvej i Helsinge til Annisse Nord.