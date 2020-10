Grus i åen giver flere ørreder

- Hvis man fanger mange af årets yngel på strækningen, så har gydebanken været brugt, og så virker den. Og det vrimlede med små ørreder, som betyder, at gydebanken har været brudeseng for ørrederne, og at der er kommet noget ud af projektet.

- Både for at skabe god økologisk tilstand - for hvis ørrederne har det godt, så har hele miljøet det godt. Så er der også insekter osv. Desuden er hovedparten af de frivillige selv lystfiskere, som engang imellem fanger en havørred ved kysten, så udover at vi gerne vil give en hånd af et godt hjerte, er det også for at give lidt tilbage på den måde, forklarer han.