Der er lige nu seks anholdte efter et overfald på Helsinge Station samt to anholdte efter et overfald i Blistrup. Politiet kender endnu ikke motivet bag disse overfald. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Gruppeoverfald: Derfor er politi på bar bund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gruppeoverfald: Derfor er politi på bar bund

Gribskov - 13. maj 2021 kl. 08:01 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Politiet arbejder fortsat på højtryk for at finde frem til de øvrige mistænkte i de to sager om gruppeoverfald på henholdsvis Helsinge Station og parkeringspladsen ved Netto i Blistrup.

Derudover håber politiet også at blive klogere på baggrunden for, at en 17-årig dreng og en 20-årig mand blev overfaldet med to dages mellemrum i slutningen af marts. Lige nu er seks personer fængslet for overfaldet på Helsinge Station, mens to personer er fængslet i sagen fra Blistrup.

- Efterforskningen er stadig i gang i sagen fra Helsinge, og vi er stadig i gang med at identificere de øvrige personer, der deltog i overfaldet. Der var en del med inde på stationen. Vi arbejder videre på det, og i sidste ende kan vi måske identificere samtlige personer, og efterhånden som vi finder frem til dem, kan der sagtens komme flere anholdelser, fortæller Jakob Rahbek, politikommissær og leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet hos Nordsjællands Politi.

- I sagen fra Blistrup er to personer fængslet, og der var mørkt på gerningstidspunktet – men vi har noget overvågning, hvor vi forsøger at identificere flere personer, fortsætter han.

Der var min. 13 personer involveret i overfaldet i Helsinge og 10 personer i Blistrup, har politiet tidligere oplyst.

Hvad der ligger bag de to overfald, kan politiet ikke sige på nuværende tidspunkt, heller ikke, om de to gruppeoverfald har relation til bander.

- Vi ved, hvem vi har med at gøre, men vi arbejder med nogle mennesker, som ikke er så villige til at dele oplysninger, så vi skal selv løbe motivet op. Men om vi kommer et endeligt motiv nærmere, det vil vise sig. Vi er der ikke endnu, for det kræver, at der er nogen, der samarbejder, siger Jakob Rahbek.

Ved ikke om det er bander - Så det er ikke sådan, vi kan sige, at der er to bander, som er i konflikt på grund af narko eller andet, så vi har altså ikke fastlagt et motiv. Vi kan selvfølgelig sige, at der er tale om grupper, og de har udøvet kriminalitet, men om det er bander mod bander, det kan jeg ikke sige noget om, siger han.

Planen er, at de varetægtsfængslede inden for "overskuelig fremtid" skal for retten.

- Vi kommer til at føre sagerne i retten. Og hvis vi står om en måned og ikke kan identificere resten, så vil vi rejse tiltale mod dem, vi har fængslet. Får vi så anholdt og tiltalt flere om noget tid, kan vi efterfølgende retsforfølge dem også, så længe forældelsesfristen ikke er overskredet. Vi venter ikke med at køre sagen mod de andre, siger han og peger på, at det er op til anklagemyndigheden at rejse tiltale.

- Anklagemyndigheden er også med på sidelinjen, eftersom det er dem, der står for fristforlængelserne, siger Jakob Rahbek.

Næste fristforlængelse for de fængslede finder sted henholdsvis den 18. og den 20. maj, oplyser Jakob Rahbek.

relaterede artikler

På flugt efter blodigt opgør: Nu er efterlyst fanget 29. april 2021 kl. 10:14

Groft gruppeoverfald: Endnu en person anholdt 26. april 2021 kl. 11:10

Plan: Kriminalitet skal bekæmpes med beskæftigelse 26. april 2021 kl. 04:10